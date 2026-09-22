RDEco: el riesgo cambiario y político condiciona el financiamiento de hidrocarburos y minería

Las empresas de hidrocarburos y minería tendrán necesidades de financiamiento, pero el costo del crédito estará condicionado por la volatilidad cambiaria y el escenario político. En ese contexto, Santiago Llull planteó una diferencia entre el rendimiento de los bonos estadounidenses y las obligaciones negociables argentinas: “El punto es 5 en un T-bill, en un bono del Tesoro de Estados Unidos, o 7 en una ON. Para mí, por riesgo, la ON está muy baja, demasiado baja”.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Llull, Fausto Spotorno y Eugenia Muzio analizaron el costo del financiamiento, el riesgo argentino y las variables que podrían incidir sobre la oferta y demanda de divisas durante el proceso electoral.

Riesgo argentino y costo del financiamiento

El analista financiero también señaló una distorsión en la relación entre riesgo y rendimiento: “Hay una distorsión en eso, porque si yo le tengo que tomar riesgo país, que tenemos 552 puntos, más tasa segura, y está muy corto, y sin embargo se ha colocado mucho”.

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Spotorno explicó que la diferencia entre las cotizaciones del dólar también influye en la lectura del riesgo argentino. “No es lo mismo un dólar afuera, contado con liqui, que un dólar adentro, que es MEP; hay una diferencia de 4%”.

Y cuestionó cómo se presenta el riesgo país: “Cuando el Gobierno dice ‘emito a 100 puntos básicos de riesgo país’, es un poco un engaño, porque no está contando los 400 puntos de la diferencia entre el MEP y el contado con liqui”.

Spotorno puso el foco en la capacidad del esquema cambiario para atravesar el proceso electoral: “La pregunta que hago es, hasta las elecciones, ¿el esquema cambiario puede resistir sin problemas?”.

Dólar, elecciones y oferta de divisas

El economista anticipó además una mayor demanda de dólares por parte de los ahorristas: “Va a haber una dolarización de carteras, eso va a presionar sobre la demanda de dólares”.

Del otro lado estará la oferta proveniente de los sectores exportadores, aunque con interrogantes sobre los precios internacionales y la producción agropecuaria. Spotorno advirtió sobre el impacto que podría tener el fenómeno climático sobre la próxima campaña: “La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con el super Niño?”.

El escenario, según explicó, puede tener efectos relevantes sobre la producción: “Eso te puede llevar a un escenario donde hasta te caiga la producción”.

Eugenia Muzio, en tanto, señaló que las elecciones ya forman parte de las preguntas que reciben los funcionarios argentinos por parte de inversores internacionales.