En RDC repasaron la situación migratoria y los incidentes en los campamentos de Ceuta

La situación en Ceuta volvió a ocupar el centro de la agenda española por la presión migratoria, el refuerzo de la frontera y un operativo internacional contra el narcotráfico. La jornada estuvo marcada por la presencia de unas 150 personas cerca de Benzú y el despliegue de efectivos ante posibles intentos de ingreso, en medio de la tensión fronteriza.

Marcelo Molina, periodista especializado en política española desde España, describió el escenario en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, y detalló el operativo de seguridad desplegado ante la agenda migratoria en la frontera de Ceuta.

Tensión en la frontera de Ceuta y refuerzo de seguridad

Molina describió una jornada de máxima tensión en la frontera de Ceuta, después de que unas 150 personas fueran detectadas cerca de Benzú, a pocos kilómetros del paso fronterizo. “Hoy fue un día de mucha tensión porque por la mañana hubo una alerta de la policía porque había 150 personas cerca de la frontera de Benzú”, relató. Según explicó, la Guardia Civil desplegó efectivos y logró disuadir al grupo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El periodista también señaló el fuerte operativo previsto ante nuevos anuncios de intentos de ingreso: “Marruecos puso vallas metálicas que llegan hasta 10 metros adentro del mar, puso alambres de púas, puso controles policiales, patrullas de gendarmería y unos 3.000 efectivos, incluso incluidos militares”.

Del lado español, agregó: “España para mañana tiene previsto 700 agentes”, además de la suspensión de descansos y el refuerzo con helicópteros y drones.

Molina también se refirió a la situación dentro de los campamentos que alojan a migrantes: “Anoche, encima, hubo una especie de motín en uno de los campamentos donde hay 1.400 migrantes”. Según explicó, el episodio se originó por problemas vinculados con los horarios de regreso y la entrega de comida, y requirió la intervención de la Guardia Civil.

Retorno de menores y operativo antidroga

Sobre el panorama general, sostuvo: “Está muy lejos todo esto de encaminarse” y afirmó que, según las denuncias que recoge, “están creciendo a un ritmo muy importante también los delitos”.

Otro de los temas abordados fue el destino de los menores migrantes que ingresaron a Ceuta. Molina recordó las diferencias dentro del Gobierno español: “La ministra de Infancia dijo que se van a quedar”, mientras que posteriormente el ministro del área señaló que se intentaría avanzar en los retornos mediante conversaciones con Marruecos.

En el tramo final, Molina informó sobre un operativo internacional contra el narcotráfico: “Cinco países intervinieron en las investigaciones: Francia, Polonia, España, Inglaterra y la DEA de Estados Unidos”.

El operativo permitió interceptar un velero a unas 400 millas de Galicia con “2.500 kilos de cocaína en 70 fardos”. Sobre el valor de la carga, precisó: “Calculan que 20 millones de dólares es la carga que tenía y es una de las más grandes de los últimos tiempos”. Y aclaró sobre el ciudadano argentino detenido: “No hay datos por ahora del argentino”.