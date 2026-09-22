En RDC analizaron el discurso de Lula ante la ONU y su impacto en la campaña electoral brasileña

Eleonora Gosman, periodista especializada en política internacional desde Brasil, analizó en la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el discurso de Lula da Silva ante la ONU y sus implicancias para la campaña electoral brasileña.

Para Gosman, el discurso del presidente brasileño estuvo fuertemente atravesado por la situación interna del país y las elecciones del 4 de octubre. “Hizo bastante eje en su propia situación, en la situación de Brasil en vísperas de una elección que puede ser definitoria”, explicó.

Soberanía y multilateralismo en el discurso de Lula

La periodista ubicó a Lula dentro de la centroizquierda y destacó el eje de soberanía planteado ante la Asamblea General: “Él en todo momento se refirió al tema de la subordinación, sin mencionar Estados Unidos”. Y agregó: “Él está absolutamente en contra de eso”.

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En esa línea, Lula sostuvo que Brasil debe hacerse cargo de su propia defensa. Gosman resumió: “Nosotros no vamos a darle a otros la responsabilidad de defender nuestras fronteras. Nuestras fronteras las vamos a defender nosotros”.

La periodista también destacó que el mandatario brasileño apeló a su propia historia política: “Recordó su trayectoria política de lucha contra la dictadura militar”.

Uno de los conceptos centrales fue la defensa del multilateralismo y la soberanía. “Si nos exigen elegir entre unilateralismo y multilateralismo, nosotros elegimos multilateralismo. Entre soberanía, subordinación, nosotros elegimos soberanía”, señaló Gosman.

Elecciones, Bolsonaro y el cuestionamiento a la ONU

Según la periodista, el discurso también tuvo una dimensión electoral explícita. “Vamos a tener una elección transparente y competitiva”, citó, y remarcó que Lula afirmó que “todos los candidatos gozarán de la más amplia libertad de expresión”.

Para Gosman, el mandatario buscó reforzar su posición de cara a los comicios: “Usó ese discurso para reforzar sus ideas de campaña”. La intervención también incluyó referencias a Venezuela y Nicaragua. Sobre Venezuela, Lula planteó que el país debe “decidir por sí misma”, mientras que respecto de Nicaragua, según Gosman, se manifestó “totalmente en contra de la expulsión de ciudadanos que hoy son apátridas y de la no participación de la oposición”.

Finalmente, la periodista puso el foco en el funcionamiento de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. “La verdad de Naciones Unidas se da en los pasillos”, sostuvo, al explicar la importancia de las negociaciones informales entre mandatarios.

En ese contexto, destacó el cuestionamiento de Lula al actual sistema: “El Consejo de Seguridad no funciona tal como está”, y agregó que los cinco miembros permanentes “hoy están divididos en dos bloques prácticamente herméticos”.