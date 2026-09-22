En RDC analizaron el posicionamiento de Pedro Sánchez frente a Donald Trump durante su visita a Nueva York

El presidente español Pedro Sánchez participa de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde mantiene una agenda marcada por su posicionamiento frente a Donald Trump y distintos encuentros bilaterales. Desde España, el periodista Marcelo Molina también analizó el papel de Sánchez en el escenario internacional y sus movimientos políticos durante la visita.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Molina explicó que Sánchez busca proyectarse internacionalmente y destacó su decisión de no participar de la recepción ofrecida por Trump a los líderes presentes en la Asamblea General. Además, se refirió a sus encuentros en Naciones Unidas, incluido el contacto con Delcy Rodríguez, y a su reunión prevista con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Sánchez y su posicionamiento frente a Trump

El periodista señaló que “Pedro Sánchez en realidad está buscando oxígeno en Nueva York, es un ámbito donde se siente cómodo, es uno de los líderes más reconocidos en Europa, por lo menos fuera de España”. Molina explicó que el presidente español se presenta como una de las figuras progresistas europeas que mantiene un enfrentamiento político con Donald Trump.

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“Sí es verdad que él emerge como la figura progresista y el que se le planta siempre que puede a Donald Trump”. En ese marco, explicó la decisión de Sánchez de no participar de la recepción ofrecida por Trump a los líderes presentes en la Asamblea General de la ONU.

“Hoy lo hizo nuevamente, porque de hecho ya anunció que no va a ir a la recepción que Trump va a ofrecer a todos los líderes que están participando de la asamblea”. Según Molina, la explicación oficial apunta a problemas de agenda, aunque “cuando uno ve la agenda oficial, a esa hora no tiene nada”.

Sobre las actividades del mandatario español, el periodista destacó que “acá por lo menos hasta esta hora no hay mucho comentario sobre esta visita, sobre este evento, ni de qué se habló”, aunque sí existe atención sobre sus reuniones y actividades paralelas.

El encuentro con Delcy Rodríguez y el futuro político

Uno de los momentos destacados fue el encuentro entre Sánchez y Delcy Rodríguez en Naciones Unidas. Molina describió la escena y sostuvo que “él en un primer momento está hablando por teléfono, ahí lo vemos, no sabe bien qué hacer, lo toma por sorpresa, y hasta se lo ve en algún momento un tanto incómodo”.

Según el periodista, el contacto podría estar relacionado con un intento de “volver a retomar el canal de diálogo que tenían España con Venezuela”, aunque recordó el controvertido episodio de 2020 relacionado con la llegada de Rodríguez a Madrid.

“Eso es un recuerdo que indudablemente acá le trajo la primer gran crisis al gobierno de Pedro Sánchez”. Molina también vinculó el encuentro con el papel que tuvo José Luis Rodríguez Zapatero como nexo entre España y Venezuela: “Zapatero era el nexo entre los dos países”.

De cara a la agenda internacional de Sánchez, Molina anticipó que defenderá el multilateralismo y reclamará organismos internacionales “más inclusivos, legítimos, con mayor capacidad para incorporar las posiciones de países y colectivos”.

Finalmente, destacó el encuentro previsto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani: “Es un acto donde él busca esa foto” y señaló que algunos analistas especulan con un eventual futuro internacional para Sánchez: “el futuro internacional sea el espacio que Sánchez va a buscar para su nuevo emprendimiento político”.