Panorama de la morosidad en RDI: “Lo que no se resuelve son los morosos que más tiempo llevan”

El análisis sobre la morosidad y el endeudamiento de las familias volvió al centro de la discusión. Durante su participación en Ronda de Investigación (RDI) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Antonio Riccobene, repasó los datos del sistema financiero, cuestionó la interpretación oficial sobre una supuesta caída de la mora y explicó cuáles son los créditos que concentran mayores niveles de incumplimiento.

Riccobene analizó la evolución de la morosidad y contrastó el discurso oficial con los indicadores del sistema financiero. “Bueno, vamos a desglosarlo. Primero, contar cómo está la morosidad. En créditos a familias, está en su máximo histórico desde enero de 2010, lo que tiene que ver con los bancos que prestan a familias”, planteó.

Según el dato presentado, la morosidad de las familias alcanzaba el 12,9%. Riccobene también señaló el comportamiento de los bancos privados: “La morosidad del sistema de bancos privados, que son los bancos con mayor rigurosidad, de los créditos que más estudian, a ver si pueden prestar o no”. Y agregó: “También está en su máximo histórico de 7,7% del total de créditos que dan”.

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Créditos personales y tarjetas, entre los más comprometidos

Riccobene explicó que el problema no se distribuye de la misma manera entre todos los tipos de financiamiento. “El desglose del tipo de crédito que se está tomando en julio de 2026. Los préstamos personales, 17%, que es el más crítico, es el préstamo que pedís rápido al banco a través de aplicaciones o a través de ventanillas”, describió.

También se refirió a las tarjetas de crédito: “La mora de las tarjetas de créditos del 12,8 también está muy por encima de lo que históricamente fue, que fue cerca del 5%”.

Morosidad y endeudamiento: una señal de alerta

El periodista también distinguió entre la mora reciente y las deudas que llevan más tiempo acumulándose: “Hay algunas señales de una posible mejora más adelante, pero son solamente señales e indicios que se dan, que es la mora temprana, es decir, los primeros morosos, los que pasan recién los tres meses”.

Sin embargo, advirtió: “Eso sí viene cayendo, pero lo que no se resuelve son los morosos que más tiempo llevan, es decir, los que más intereses acumulan, que son los que empiezan a tomar otros créditos para ir pagando los créditos”.

Sobre el perfil de los deudores, Riccobene citó un informe de EcoGo. “Hay un informe de la consultora EcoGo, que sostiene que el 50% de los deudores deben menos de 1,1 millón de pesos”, expresó en +Perfil.