En Ronda de Corresponsales explicaron el crecimiento de Flavio Bolsonaro en el territorio históricamente favorable a Lula

El escenario electoral de Brasil aparece marcado por una fuerte polarización entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, con diferencias relevantes según la región, la religión y la edad de los votantes. Mientras el oficialismo conserva una ventaja entre los electores católicos, el hijo de Jair Bolsonaro muestra avances en territorios donde históricamente el actual presidente tuvo mayor respaldo.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la corresponsal de Brasil Eleonora Gosman repasó las principales características de la disputa electoral y destacó el crecimiento de Flavio Bolsonaro en el noroeste. También señaló la pérdida de peso de los candidatos de centro y el desencanto de los jóvenes con los partidos políticos.

El voto religioso y la disputa electoral

Uno de los datos que Gosman destacó es la diferencia entre los sectores religiosos. Según señaló, Lula mantiene una ventaja importante entre los votantes católicos, mientras que Flavio Bolsonaro concentra buena parte de su respaldo en el electorado evangélico.

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"Lula le gana de lejos a Flavio Bolsonaro entre cuáles religiosos, cuáles creyentes, los católicos", sostuvo la corresponsal. Al mismo tiempo, aclaró que el presidente también cuenta con algunos votantes evangélicos, aunque su nivel de apoyo dentro de ese grupo sería menor.

La distribución del voto religioso constituye así otro de los elementos que atraviesan una elección caracterizada por la concentración de las preferencias alrededor de dos figuras políticas. El escenario también muestra diferencias significativas entre regiones.

El avance de Flavio Bolsonaro en el noroeste

Gosman recordó que Lula históricamente tuvo dificultades para imponerse en determinadas zonas del país, especialmente en el Sudeste, mientras que logró construir una base electoral más sólida en el noroeste.

Ese equilibrio territorial fue relevante en elecciones anteriores y ahora presenta modificaciones. Según la corresponsal, Flavio Bolsonaro está creciendo en el noroeste, aunque todavía sin desplazar a Lula de ese territorio.

"Está creciendo justamente en el noroeste. O sea que es el, sin llegar a ganar a Lula, pero es el terreno de Lula", señaló Gosman. Para la periodista, ese movimiento es una muestra de la intensidad que alcanzó la polarización política brasileña.

La sucesión del bolsonarismo

La figura de Flavio Bolsonaro también plantea una particularidad dentro de la oposición a Lula. Gosman distinguió su papel del que tuvo su padre, Jair Bolsonaro, como fundador del movimiento político que lleva su apellido.

Según su análisis, Flavio aparece para una parte del electorado como un continuador del espacio político de su padre más que como una figura destinada a reemplazarlo definitivamente. "Flavio es un sucesor y no es alguien a quien se lo vean como un presidente, sino que más bien se lo ve como uno que va a liberar al padre y el padre podrá volver a ser presidente", planteó.

Esta percepción agrega otra dimensión a la disputa electoral y ayuda a explicar el peso que conserva el apellido Bolsonaro dentro de la oposición brasileña.

Los candidatos de centro pierden terreno

El escenario no se limita a Lula y Flavio Bolsonaro. Gosman señaló que existen candidatos de centro y dirigentes con experiencia de gobierno que buscan posicionarse como alternativas, aunque hasta ahora encuentran dificultades para consolidar un caudal electoral significativo.

Entre ellos mencionó a Augusto Cury, médico y escritor de libros de autoayuda, quien llegó a registrar niveles de intención de voto superiores a los actuales. Según Gosman, su respaldo pasó de alrededor del 10% a una cifra cercana al 6%.

El fenómeno se relaciona con una dinámica conocida como voto útil: a medida que se acerca la elección, parte del electorado puede concentrar su decisión en los candidatos con mayores posibilidades de avanzar en la contienda. El resultado es una reducción del espacio disponible para las alternativas intermedias.

El voto joven y el desencanto con la política

Otro de los ejes del análisis fue el comportamiento de los jóvenes. Gosman señaló que existe un creciente distanciamiento respecto de los partidos políticos tradicionales y vinculó esa situación con preocupaciones económicas y sociales.

"La juventud está decepcionada de los partidos políticos", sostuvo. A su entender, la democracia no siempre logró ofrecer a las nuevas generaciones un horizonte que perciban como seguro, especialmente en cuestiones relacionadas con el empleo y el acceso a la vivienda.

Entre las preocupaciones mencionó la dificultad para acceder a una casa o un departamento y la necesidad de continuar viviendo con los padres. También señaló que el emprendedorismo aparece para algunos jóvenes como una alternativa frente a las dificultades del mercado laboral.

El desencanto con la democracia

La discusión sobre el voto joven fue vinculada durante el segmento con el desencanto hacia las instituciones democráticas que diferentes estudios vienen registrando en América Latina. El planteo apunta a una distancia entre las expectativas generadas por el retorno de la democracia y los resultados percibidos por parte de la población.

En ese marco, Gosman señaló que el temor por la pérdida de empleo y las dificultades económicas forman parte de las preocupaciones que condicionan las decisiones de las nuevas generaciones. "Hay mucho temor entre los jóvenes", afirmó.