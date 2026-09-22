En RDC analizaron la advertencia de António Guterres sobre la inteligencia artificial y las armas autónomas

El desarrollo de la inteligencia artificial y sus posibles consecuencias sobre la seguridad internacional ocuparon un lugar central en el último discurso de António Guterres ante la Asamblea General de Naciones Unidas como secretario general del organismo. El funcionario advirtió sobre el avance de sistemas capaces de operar con distintos niveles de autonomía y planteó la necesidad de establecer mecanismos internacionales de control.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de Estados Unidos Norman Powell repasó las principales definiciones de Guterres y destacó su llamado a desarrollar la inteligencia artificial bajo reglas comunes. El secretario general también reclamó mantener la cooperación internacional y advirtió que el poder militar por sí solo no garantiza la paz.

La advertencia de Guterres sobre la inteligencia artificial

Durante su intervención, Guterres puso el foco en el creciente desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y en su incorporación a ámbitos vinculados con la seguridad y la actividad militar. El planteo incluyó una advertencia sobre el avance de tecnologías que hasta hace poco pertenecían al terreno de la ciencia ficción.

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Según repasó Powell, Guterres sostuvo que "los humanos están cediendo cada vez más poder a las máquinas" y mencionó tanto a los agentes artificiales como a las armas autónomas entre los desarrollos que requieren especial atención.

El secretario general de la ONU señaló que algunos de estos sistemas ya están pasando de la ficción a aplicaciones vinculadas con la realidad militar. El planteo apunta a la necesidad de anticipar los riesgos asociados con tecnologías cuyo desarrollo continúa avanzando.

Un marco multilateral para controlar los riesgos

Frente a este escenario, Guterres propuso avanzar hacia un marco multilateral que permita gestionar los riesgos derivados de la inteligencia artificial. La propuesta contempla mecanismos de supervisión destinados a establecer condiciones para un desarrollo que considere sus posibles consecuencias.

Powell destacó que el secretario general planteó la necesidad de contar con salvaguardias y una supervisión que tenga carácter independiente. La intención, según el planteo reproducido durante el segmento, es que la evolución tecnológica no quede exclusivamente sujeta a las decisiones de determinados países o actores.

En ese sentido, Guterres también pidió "evitar que ningún país quede atrás", al considerar que el desarrollo de la inteligencia artificial debe contemplar a la comunidad internacional en su conjunto.

"Para la humanidad"

Una de las definiciones centrales del discurso estuvo vinculada con el objetivo que debería orientar el desarrollo de estas tecnologías. Guterres sostuvo que la inteligencia artificial debe permanecer bajo control humano y responder a intereses colectivos.

"La inteligencia artificial debe ser moldeada por la humanidad, con la humanidad y para la humanidad", afirmó el secretario general, según la reconstrucción realizada por Powell durante el segmento.

La frase sintetizó el planteo sobre la necesidad de establecer criterios internacionales frente a una tecnología cuyo alcance puede extenderse desde aplicaciones civiles hasta ámbitos relacionados con la defensa y la seguridad.

Cooperación internacional y poder militar

Además de la inteligencia artificial, Guterres llamó a preservar la cooperación internacional y el respeto por las normas del derecho internacional. Su intervención incluyó también un mensaje dirigido a las grandes potencias sobre el uso del poder militar.

Según señaló Powell, el secretario general sostuvo que "el poder militar solo no puede asegurar la paz". La afirmación fue planteada en referencia al contexto de los conflictos internacionales y a la necesidad de sostener mecanismos de cooperación entre los países.

El discurso tuvo además un carácter particular por tratarse de la última intervención de Guterres ante la Asamblea General de Naciones Unidas como secretario general.