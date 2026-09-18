Prestaciones por discapacidad: oficializaron un nuevo aumento para septiembre

El Gobierno oficializó una nueva actualización de los aranceles de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. A través de la Resolución 3487/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso un aumento de 1,7% para septiembre.

La suba alcanza a los valores vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad y se aplica sin diferencias según el tipo de prestación. El porcentaje fue calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor de agosto de 2026.

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La medida también mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la Patagonia.

La decisión cobra impacto cuando el tema de la discapacidad vuelve al debate frente al nuevo recorte que el gobierno Nacional proyecta en el presupuesto 2027 y que está generando ruido interno con algunos referentes del espacio político, entre ellas, Patricia Bullrich.

Cuánto aumentan las prestaciones por discapacidad en septiembre

La resolución establece una actualización de 1,70% sobre los valores que habían sido aprobados previamente mediante la Resolución 2775/2026.

Ese esquema había fijado para agosto una suba de 2,10%, también sin diferencias por tipo de prestación y tomando como referencia la inflación del mes anterior.

Con la nueva resolución, el mecanismo vuelve a replicarse para septiembre: el incremento toma como base el IPC de agosto y se aplica sobre los aranceles vigentes.

La norma señala que el objetivo es adecuar periódicamente los valores del nomenclador que regula las prestaciones comprendidas en la Ley 24.901.

Qué prestaciones alcanza la actualización

La resolución alcanza al Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, dentro del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

El texto oficial no establece porcentajes diferentes según la prestación. Por el contrario, determina que el aumento del 1,7% se aplica de manera uniforme sobre los aranceles vigentes.

Los valores específicos de cada prestación están incluidos en el anexo que forma parte de la resolución publicada por el Boletín Oficial.

Qué pasa con las prestaciones en la Patagonia

La actualización mantiene además un tratamiento diferencial para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas.

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El artículo 2 de la resolución ratifica un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable. Ese adicional ya había sido reconocido en la actualización correspondiente a agosto y continúa vigente en septiembre.

La medida se encuadra en lo previsto por el artículo 7° bis de la Ley 24.901.

Cómo se definió el aumento de septiembre

La Secretaría Nacional de Discapacidad explicó que los aranceles deben actualizarse de acuerdo con la evolución del IPC del mes anterior.

Por eso, para septiembre se tomó la inflación de agosto, que fue de 1,7%, y ese mismo porcentaje se trasladó a los valores del sistema.

La resolución fue firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y publicada en el Boletín Oficial del 18 de septiembre de 2026

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