Jorge Asís: “ Pagano se hastió para encarar la epopeya higiénica de la aniquilación”

El periodista Jorge Asís analizó el rol de la diputada nacional Marcela Pagano en las denuncias por supuestos hechos de corrupción en el gobierno del presidente Javier Milei.

Lo hizo mediante una publicación en la red social “X” denominada “Epopeya higiénica de la aniquilación”.

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Análisis de Jorge Asís

“Fenómeno Milei facilitó el acceso a la política profesional de la periodista estricta Marcela Pagano y la hizo diputada nacional”, recordó el analista político.

Y luego aclaró: “Pero Pagano nunca se desprendió de la obsesión por manejar inquietante información y demasiado pronto supo de desastres estructurales que no le correspondía conocer”.

Además señaló que la legisladora “trató de esclarecer al amigo que solía entrevistar en su emisión de América”.

“La práctica del poder distaba de armonizar con lo que habían prometido en la campaña “, remarcó Asís.

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“Rápida monetización de la presidencia”

“La concepción recaudatoria, la rápida monetización de la presidencia, hacían evocar en versión precaria los hábitos precipitados impuestos por Néstor, el extinto Furia. que con cautiverio hoy paga la Doctora”, comparó al recordar a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

“Pero Fenómeno la pedaleaba. Relativizaba. Extendía. Hasta que de pronto Pagano se hastió para encarar la epopeya higiénica de la aniquilación”, concluyó Asís en su análisis.