Duro cruce entre Oría y Cachanosky: "Resentido" y "¿conocés la palabra dignidad?"

El economista Roberto Cachanosky y el cineasta liberal Santiago Oría mantuvieron un cruce en la red social “X” por el discurso del presidente Javier Milei en la ONU.

“Parece que la mayoría se fue a tomar un café mientras habla Milei. Vamos a ver qué inventa Santiago Oría para mostrar multitudes”, señaló en una publicación en la que se mostraba que la sala no estaba llena mientras el primer mandatario argentino pronunciaba su mensaje ante la Asamblea General.

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Qué dijo Oría

El cineasta salió al cruce de este mensaje y le respondió: “El pobre infeliz no entiende cómo funciona la ONU porque nunca fue, nunca irá y seguirá rezongando como un resentido hasta el final triste de sus días”.

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Qué dijo Cachanosky

Luego el economista le replicó al director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación: “¿Resentido de qué?”

Y después completó: “¿De un gobierno que dejó 247.000 trabajadores sin laburo, que licuó salarios y jubilaciones, que mandó al cierre a 30.000 empresas y que para que no se le dispare el dólar tienen que pedirle la escupidera a Trump?

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El cruce generó decenas de comentarios en las cuentas del economista y del director de cine libertario. Cachanosky suele mostrarse crítico de las políticas monetaria, cambiaria y fiscal de la administración del presidente Javier Milei.

Mientras que Oría es el principal publicista de las campañas electorales de Milei y actualmente ocupa el cargo director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación.