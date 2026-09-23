Chaco: ocultaban casi 76 kilos de marihuana en sillones dentro de una concesionaria

Una investigación por presunta venta de drogas llevó a la Policía del Chaco hasta una concesionaria de autos, pero el hallazgo excedió lo que los investigadores esperaban: 75 kilos y 800 gramos de marihuana escondidos dentro de sillones. El procedimiento se realizó este miércoles en Resistencia, capital provincial, y terminó con un hombre mayor de edad detenido.

El establecimiento está ubicado sobre la avenida Lavalle al 500. La Dirección de Drogas Peligrosas había reunido información sobre una posible comercialización de estupefacientes en el lugar. A partir de esos indicios, la Fiscalía de Narcomenudeo solicitó una orden de allanamiento al juzgado de Garantías de turno.

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Un perro detector localizó la marihuana entre los muebles

La búsqueda abarcó todo el predio: tanto el sector de planta baja donde estaban los vehículos como las viviendas situadas en el inmueble. Según explicó el jefe de la Policía chaqueña, Fernando Romero, la intervención de un perro entrenado para detectar drogas permitió encontrar la marihuana oculta en los sillones.

El escondite dio nombre al procedimiento, identificado como “Sillón Verde”. Romero señaló que el volumen del cargamento sorprendió a los agentes, que habían llegado al comercio en el marco de una pesquisa por presunta venta de drogas al menudeo.

Durante el allanamiento fue detenido un hombre que se encontraba en la concesionaria. Su eventual participación en el almacenamiento o la comercialización de la marihuana es materia de investigación.

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La Policía anticipó que intervendrá la Justicia Federal

Tras el secuestro, Romero adelantó que la Justicia Federal intervendrá en la causa. El jefe policial vinculó esa derivación con las características y la magnitud del hallazgo, aunque aclaró que no existe una cantidad de droga que, por sí sola, determine automáticamente la competencia judicial.

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De acuerdo con la estimación que brindó, la marihuana incautada tendría un valor aproximado de $22 millones en el mercado mayorista de Resistencia. También sostuvo que esa cifra podría multiplicarse por cinco si el cargamento fuera fraccionado para su venta al menudeo.

La pesquisa buscará reconstruir de dónde salió la droga, cómo llegó a la concesionaria y cuál era su destino. Otra de las líneas apuntará a establecer quiénes intervinieron en el traslado y el acopio, y si hubo otras personas involucradas además del detenido.