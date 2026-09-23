Tras la renuncia de Fermín Ceroleni, qué pasará con el juicio por la desaparición de Loan

El fiscal federal Carlos Schaefer se refirió a la confirmación de la renuncia del juez Fermín Amado Ceroleni, quien preside el Tribunal Oral Federal de la provincia a cargo del juicio por el Caso Loan. La dimisión fue oficializada por el Gobierno nacional conducido por Javier Milei mediante el Decreto 1066/2026 y se hará efectiva a partir del 1° de diciembre de 2026.

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Ante la novedad institucional en medio del desarrollo de las audiencias, el integrante del Ministerio Público Fiscal lamentó la salida del magistrado titular, pero llevó tranquilidad sobre la continuidad del proceso judicial. "Conocemos la experiencia de Ceroleni en este tipo de causas y la verdad que nos genera lástima, pero sobre todo la preocupación siempre para mí es de la familia, es decir, que ve estas cuestiones que no saben si es una cuestión de orden de desorden", expresó Carlos Schaefer.

Continuidad del debate oral y la integración del Tribunal

Pese al cambio en la conformación, el fiscal remarcó que la tramitación de la causa no sufrirá interrupciones ni nulidades. "El juicio sigue, el juicio no se cae y vamos a llegar al final y veremos a ver quiénes son los responsables de este hecho lamentable", aseveró al evaluar las garantías del desarrollo del debate.

A la par de Ceroleni, el cuerpo juzgador se encuentra integrado por los magistrados subrogantes Eduardo Ariel Belforte (Formosa), Simón Bracco (General Roca), Enrique Bosch (Chaco) y el sustituto Rubén Quiñónes (Formosa).

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Respecto a la reestructuración de funciones, Carlos Schaefer señaló que Bosch asumirá la vacante operativa por haber presenciado la totalidad de las instancias: "Lo va a suplantar Enrique Bosch, que es otro juez que estuvo presente casi todas las audiencias. Nosotros no tenemos nada para decir al respecto".

La definición de la nueva presidencia del cuerpo

En cuanto a la conducción formal de las audiencias tras la salida de Ceroleni, el fiscal aclaró que la asignación de la presidencia dependerá de los acuerdos internos entre los miembros del fuero federal. "Eso es una cuestión interna que van a resolver, seguramente quizás sí porque es la persona que más está concurriendo acá", precisó a radio Dos.

De esta manera, la Justicia Federal en la provincia de Corrientes mantendrá el esquema de audiencias para avanzar en el juzgamiento de las responsabilidades penales en torno a la desaparición del menor en la localidad de 9 de Julio.