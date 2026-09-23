Feriado local: el Banco de Corrientes y la DPEC no atenderán este jueves en Capital y Mercedes

En conmemoración del feriado local y asueto administrativo por el Día de la Virgen Nuestra Señora de la Merced, el Banco de Corrientes SA y la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informaron que no prestarán atención al público este jueves 24 de septiembre. La medida afectará únicamente a los centros de atención comercial ubicados en la ciudad de Corrientes Capital y en la localidad de Mercedes.

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En el caso de la entidad bancaria oficial, la suspensión alcanza a la Casa Matriz de 9 de Julio 1002, al Centro Único de Pagos (CUP) de avenida Pomar 851, y a las sucursales situadas en Teniente Ibáñez 1826 y Ramón Carrillo 408. La única excepción en la ciudad Capital será el anexo del Centenario Shopping Mall (avenida Raúl Alfonsín 3525), que operará en su horario especial de 10 a 13 y de 17 a 21.

Red del interior, operaciones digitales y cajeros automáticos

Desde la conducción del Banco de Corrientes SA aclararon que el resto de las sucursales del interior provincial, así como las filiales de Posadas, Oberá, Puerto Iguazú, Chajarí y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollarán sus actividades en el esquema habitual.

Además, recordaron que los usuarios podrán concretar transferencias, pagos y consultas mediante la aplicación móvil MÁSBanCo y la plataforma de Banca Web.

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Para el retiro de efectivo en la Capital, permanecerán habilitados la totalidad de los cajeros automáticos y el servicio de Extra Cash en comercios adheridos. La línea de Contact Center (0800-444-0160) funcionará entre las 7 y las 15.

Gestiones virtuales y reclamos técnicos en la DPEC

Por su parte, la DPEC detalló que sus oficinas comerciales en Corrientes Capital y Mercedes reanudarán la atención el viernes. Durante la jornada del jueves, los usuarios podrán gestionar la descarga y el pago de facturas, consultar consumos o solicitar turnos a través del portal institucional de Autogestión.

Para la canalización de reclamos técnicos y solicitudes administrativas, el organismo distribuidor de energía mantendrá operativos el asistente virtual ChatBot en su sitio web y la vía de contacto por WhatsApp en el número 379-5389298.