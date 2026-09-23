Capitanich cuestionó el rumbo económico: “La gente no siente ninguna recuperación”

Jorge Capitanich cuestionó la política económica del gobierno de Javier Milei y sostuvo que los resultados que destaca la Casa Rosada no se traducen en una mejora para las familias. El senador peronista por Chaco apoyó sus críticas en un informe elaborado por su equipo, que reúne indicadores de producción, empleo y consumo. “La gente no siente ninguna recuperación de la economía”, afirmó.

El exgobernador planteó que la reducción del déficit fiscal y los indicadores de crecimiento que reivindica el oficialismo conviven con dificultades para trabajadores y pequeñas empresas. “Cuando las familias compran menos, los comercios venden menos y las industrias producen menos. Eso es lo que está pasando en la economía real”, señaló.

Su diagnóstico apunta a una recuperación desigual entre actividades. “Se trata de un modelo económico que hace crecer a muy pocos sectores, pero afecta a la gran mayoría de trabajadores, formales e informales”, sostuvo.

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La actividad metalúrgica, entre los principales cuestionamientos

La comunicación difundida por Capitanich cita un relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) según el cual la producción del sector retrocedió en agosto 6,1% interanual y 3,9% respecto de julio. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en el 39,6%, con aproximadamente seis de cada diez partes de la capacidad productiva sin utilizar.

El documento del senador también señala que el conjunto de la industria empleó en julio el 58,2% de su capacidad instalada. Según ese análisis, se trata de uno de los niveles más bajos para ese mes desde 2016, con excepción de 2020, cuando la actividad estuvo atravesada por la pandemia.

Dentro de ese panorama, el reporte identifica a la metalmecánica como la rama con mayor retroceso interanual en el uso de sus instalaciones: 10,7 puntos porcentuales. También menciona caídas en minerales no metálicos, automotores, caucho y plástico, tabaco y textiles.

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“Las pequeñas y medianas industrias están sufriendo por la caída del consumo, producen menos y pierden trabajadores”, expresó Capitanich. Aseguró, además, que las dificultades alcanzan a comercios de cercanía, panaderías, lecherías y actividades vinculadas con el campo.

Empleo e informalidad: las cifras del informe

En materia laboral, el trabajo elaborado por su equipo ubica la desocupación del segundo trimestre en el 7,9% y estima que hubo unas 120.000 personas desocupadas más que un año antes. También sitúa la informalidad en el 45%, con más de 500.000 personas incorporadas a esa condición laboral durante el mismo período.

De acuerdo con ese documento, durante el primer semestre se perdieron casi 46.000 empleos registrados privados, mientras que la disminución acumulada desde el comienzo de la presidencia de Milei llegó a 246.000. El reporte también contabiliza 31.342 empresas registradas menos durante la gestión y una secuencia de 17 meses consecutivos de caída.

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Las críticas al Presupuesto 2027

Capitanich extendió sus cuestionamientos al proyecto de Presupuesto 2027. Según su evaluación, la propuesta mantiene la orientación fiscal de 2026 y sostiene partidas por debajo de los niveles de 2023 en áreas que considera centrales para el bienestar social.

Entre ellas mencionó las transferencias a universidades, la inversión pública, discapacidad, asistencia social y el bono previsional, además del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Para el senador, la continuidad de esos recortes limita las posibilidades de que una mejora de los indicadores macroeconómicos alcance a una mayor parte de la población.