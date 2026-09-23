Reino Unido respondió tras el discurso de Milei en la ONU: “No habrá negociaciones sobre la soberanía”

El Reino Unido respondió este miércoles al discurso de Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificó su posición sobre las islas Malvinas, a las que denomina Falkland Islands. A través de un comunicado incorporado al registro oficial de la ONU, el Gobierno británico afirmó que “no tiene ninguna duda” sobre su soberanía sobre las islas, así como sobre Georgias del Sur y Sandwich del Sur y las áreas marítimas que las rodean.

Su declaración se conoció después de que Milei reclamara ante el organismo que Argentina y Reino Unido reanuden las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía: “Al Reino Unido le reiteramos, una vez más, nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía”.

Así también, Milei cuestionó la falta de avances en el ámbito de Naciones Unidas y advirtió sobre las empresas que explotan recursos naturales. “No seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa ilegal. La posición argentina está tomada”, afirmó, antes de señalar que el país “va a tomar cartas en el asunto”.

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El Gobierno británico sostuvo que los habitantes de las islas tienen derecho a determinar su estatus político y desarrollar libremente su vida económica, social y cultural, un argumento que Londres vincula con el principio de autodeterminación establecido en la Carta de las Naciones Unidas y en tratados internacionales de derechos humanos.

Sobre esa base, también rechazó el planteo argentino sobre las resoluciones de la ONU y sostuvo que estas no modifican el derecho que atribuye a los isleños para decidir su futuro político.

“El Reino Unido no tiene ninguna duda acerca de su soberanía sobre las Islas Falkland y las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre las áreas marítimas circundantes”, afirmó el comunicado. Además, Londres afirmó que no habrá negociaciones sobre la soberanía mientras los habitantes de las islas no quieran participar de ellas.

La curiosa corbata que eligió Javier Milei para su discurso en la Asamblea General de la ONU

El Reino Unido, para respaldar su postura, volvió a mencionar el referéndum realizado en las Malvinas en 2013. Según el Gobierno británico, la consulta tuvo una participación del 92% y el 99,8% de los votantes eligió mantener el estatus de las islas como territorio británico de ultramar.

Sin embargo, Argentina sostiene que el principio de autodeterminación no puede aplicarse de la misma manera a la población de las islas, a la que Milei definió durante su discurso como una “población implantada” por la potencia ocupante en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa.

Qué había dicho Andy Burnham en la ONU

La respuesta formal del Reino Unido llegó un día después de que su primer ministro, Andy Burnham, también mencionara a las Malvinas durante su discurso ante la 81ª Asamblea General de la ONU. Ante el estado, incluyó al archipiélago cuando hablaba sobre la defensa de la Carta de las Naciones Unidas y el Estado de derecho.

Afirmó que el Reino Unido se mantendrá firme frente a “cualquier amenaza y desafío” al orden internacional.

Horas antes de su discurso, además, Burnham se había reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York. El encuentro duró más de 30 minutos y, entre los temas abordados, estuvo la situación de las Malvinas.

Tras la reunión, Trump destacó el vínculo con el nuevo primer ministro británico y afirmó: “Ahora mismo, por mi relación con su primer ministro Andy, creo que estamos muy bien”.