La curiosa corbata que eligió Javier Milei para su discurso en la Asamblea General de la ONU

El presidente Javier Milei volvió a subir este miércoles al atril de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, para brindar su tercer discurso ante el organismo desde que asumió. Antes de que comenzara el discurso, hubo un detalle que no pasó desapercibido que fue la llamativa corbata que eligió Milei para la presentación.

Su corbata era predominantemente roja, con franjas diagonales en tonos azules y pequeños motivos, que contrastó con el traje oscuro y la camisa blanca que llevó para la ocasión.

A ello se agrega que el propio canciller Pablo Quirno hizo referencia al accesorio en sus redes sociales: “Esperando su discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. PD: Fíjense en el detalle de la corbata del Presidente”, escribió en X junto a una fotografía en la que aparece con Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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Pero, el detalle no es casual.

El economista estadounidense Milton Friedman, uno de los principales referentes del libre mercado y una de las figuras que más influyeron en el pensamiento económico de Milei, solía utilizar un diseño de corbata similar al que eligió el Presidente para su discurso en la ONU.

El Presidente recibió en diciembre de 2024 el Premio Internacional Milton Friedman y, en el discurso que dio al recibirlo, destacó el papel del economista en la recuperación de las “ideas de la libertad”.

La admiración de Milei por Friedman también aparece en un detalle mucho más personal. Uno de sus perros, Milton, lleva ese nombre justamente en homenaje al economista. El propio Presidente explicó que sus mastines fueron bautizados con nombres de referentes de su pensamiento económico: Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas.

Día 1018: El túnel mental de Milei en economía

El accesorio quedó especialmente visible en las imágenes desde el atril, justo antes de que el Presidente centrara buena parte de su discurso en el reclamo argentino por Malvinas.

Milei afirmó que “Malvinas es para nosotros una causa nacional” y cuestionó el papel de Naciones Unidas frente al reclamo argentino. Sostuvo que la ONU “decidió mirar para otro lado” respecto de la situación de las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes.

La historia detrás de la corbata que usó Milei

El origen se remonta a 1968, cuando fue utilizada por integrantes del Political Economy Club de la Universidad de St Andrews, en Escocia. La pieza llamó la atención de referentes del Institute of Economic Affairs (IEA) de Londres, que posteriormente contribuyeron a popularizarla.

Se trata de la llamada corbata de Adam Smith, en referencia al economista y filósofo escocés del siglo XVIII considerado uno de los principales referentes del pensamiento económico clásico y una figura central en la historia de las ideas sobre el libre mercado.

Año a año, la corbata dejó de ser solamente una prenda y pasó a funcionar como una especie de código visual entre economistas, empresarios y políticos vinculados a las ideas del libre mercado.

Durante las décadas de 1970 y 1980 ganó particular presencia en Estados Unidos y llegó incluso a la Casa Blanca durante la administración de Ronald Reagan.

En el caso de Milei, la elección cobra todavía más sentido porque durante su discurso ante la ONU mencionó directamente a Adam Smith al hablar sobre la inteligencia artificial. “La IA será la fábrica de alfileres del siglo XXI”, sostuvo el Presidente, antes de plantear que frente a los cambios tecnológicos “la respuesta está en Adam Smith”.

LT