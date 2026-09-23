Milei y Caputo buscan inversiones en Nueva York: crece la expectativa por fondos de EE.UU.

La participación de Javier Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene un capítulo paralelo estrictamente económico. Además de la agenda diplomática y política, el presidente aprovecha su estadía en Nueva York para seguir mostrando el programa económico ante empresarios e inversores y buscar capital para proyectos estratégicos de la Argentina.

El recorrido continúa una tarea que comenzó antes de la llegada del mandatario. Vale recordar que el ministro de Economía, Luis Caputo, viajó anticipadamente a Nueva York y mantuvo reuniones con inversores el lunes 21 organizadas por JP Morgan con el objetivo de despejar dudas sobre el rumbo económico, el escenario electoral de 2027 y las condiciones financieras del país.

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La misión llega en un momento en que el acceso argentino a los mercados internacionales continúa siendo costoso. En esas conversaciones, inversores pusieron sobre la mesa interrogantes sobre la evolución de la actividad y el escenario político. Una fuente de Wall Street consultada por PERFIL resumió el cambio de clima: “Los inversores veían el vaso medio lleno y ahora, medio vacío”.

Este miércoles, el presidente expuso en la ONU sobre la "causa nacional" por el reclamo sobre Malvinas.

En ese ámbito, el ministro buscó transmitir que el Gobierno mantendrá el esquema económico y fiscal y trató de despejar las dudas que aparecieron en Wall Street sobre la continuidad política del programa más allá de 2027. De ahí, la búsqueda de inversiones directas y de mecanismos de financiamiento respaldados por organismos internacionales o agencias estadounidenses cobra otra relevancia.

El Gobierno intenta mostrar que sectores con elevada capacidad exportadora, especialmente Vaca Muerta, el GNL y los minerales críticos, pueden captar capital aun cuando el Tesoro todavía no tenga condiciones suficientemente favorables para financiarse masivamente en Wall Street.

En los planes oficiales está la necesidad de convencer al capital privado de que el programa económico tendrá continuidad, pero también, conseguir fuentes concretas de financiamiento. Ese objetivo adquiere mayor relevancia si se considera que Economía calcula necesidades financieras en moneda extranjera por US$ 24.900 millones durante 2027. La cifra fue extrapolada por Carlos Burgueño en su columna de PERFIL.

La sucesión de reuniones en Nueva York responde a esa estrategia: primero Caputo frente a inversores financieros y ahora Milei ante empresarios, fondos y referentes del establishment económico estadounidense.

Milei ante empresarios e inversores en la sede de Citi

Uno de los puntos centrales de la agenda será este miércoles 23 de septiembre, a las 16, cuando Milei participe en Nueva York del encuentro “Democratic Values, Economic Freedom & Strategic Security”.

La actividad es organizada por el International Republican Institute (IRI) y la Fundación Federalismo y Libertad. Citi será anfitrión de la reunión en su sede, aunque el banco no forma parte de la organización del encuentro.

La apertura estará a cargo de Ernesto Torres Cantú, Head of International de Citi, mientras que Dan Twining, presidente del IRI, tendrá a su cargo la presentación de Milei.

El encuentro reunirá a empresarios, inversores, académicos y representantes de think tanks e instituciones de Estados Unidos y América Latina. Según la Fundación Federalismo y Libertad, el Presidente expondrá sobre libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y la relación entre Argentina y Estados Unidos. La actividad será exclusivamente por invitación.

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Más allá del contenido institucional de la conferencia, para el Gobierno la escala ofrece otra vidriera para presentar ante el capital internacional las reformas económicas y las oportunidades de inversión que busca desarrollar en sectores como energía, minería, infraestructura y tecnología.

La agenda empresarial no termina allí. Este miércoles también está previsto un encuentro a puertas cerradas con empresarios vinculados al Americas Society/Council of the Americas, encabezado por su presidenta y CEO, Susan Segal. Para el jueves, en tanto, Milei tiene programada una exposición en el Economic Club of New York, una institución estrechamente vinculada con el mundo financiero y corporativo estadounidense.

De esta manera, la agenda neoyorquina suma una serie de auditorios directamente vinculados con quienes pueden decidir inversiones o participar del financiamiento de grandes proyectos.

La expectativa por US$ 7.000 millones para proyectos locales

En ese escenario aparece una negociación que puede convertirse en el resultado económico más concreto del viaje.

El Gobierno argentino trabaja con la administración estadounidense en un paquete de financiamiento que podría alcanzar los US$ 7.000 millones durante 2027, destinado a proyectos de infraestructura, energía y minería. Las conversaciones continúan abiertas y existe expectativa por la posibilidad de que haya novedades durante la estadía de la comitiva argentina en Nueva York.

No se trataría de un único crédito ni de un desembolso inmediato. El esquema en estudio combinaría distintas herramientas de organismos estadounidenses, entre ellas préstamos, garantías y seguros, destinadas a reducir el riesgo de los proyectos y facilitar además la entrada de bancos e inversores privados.

Uno de los principales actores sería el Export-Import Bank of the United States (Exim Bank), junto con la U.S. International Development Finance Corporation (DFC).

El proyecto que funcionaría como caso testigo es Argentina LNG, encabezado por YPF junto con la italiana Eni y XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de la emiratí Adnoc. La petrolera argentina apunta a conseguir cerca de US$ 6.000 millones, con participación del Exim Bank dentro de una estructura financiera mayor que todavía está en negociación.

Argentina LNG busca transformar en gas natural licuado parte de la producción de Vaca Muerta para exportarla desde la costa de Río Negro. Las primeras dos unidades flotantes tendrían capacidad para producir unas 12 millones de toneladas anuales y podrían generar exportaciones cercanas a US$ 10.000 millones por año, según las estimaciones del proyecto.

El paquete que negocian ambos gobiernos excedería, sin embargo, al proyecto de YPF. La intención es construir una plataforma de financiamiento para infraestructura logística, minerales críticos y energía, tres áreas en las que Estados Unidos busca reforzar cadenas de abastecimiento con países considerados estratégicos.

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