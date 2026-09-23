Argentina negocia con Estados Unidos un financiamiento por u$s7.000 millones para energía, minería e infraestructura

El Gobierno avanza con Estados Unidos en un acuerdo de financiamiento para impulsar inversiones en infraestructura, energía y minería en la Argentina, cuyo mecanismo combinaría distintas herramientas de organismos norteamericanos para facilitar también la llegada de capital privado.

Según adelantó LA NACION y luego fue confirmado por diferentes medios, el paquete rondaría los u$s7.000 millones solo para 2027 y será presentado este miércoles en Nueva York, mientras el canciller Pablo Quirno explicó que el esquema buscará profundizar la relación bilateral a través de proyectos estratégicos.

El anuncio está previsto para las 19 de Nueva York —las 20 de la Argentina— en el consulado argentino, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Participarán Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau, además de representantes de organismos financieros de Estados Unidos vinculados con el armado.

Inicialmente las negociaciones apuntaban a un paquete de alrededor de u$s7.000 millones para 2027 destinado a desarrollar obras que permitan acelerar las exportaciones argentinas de minerales críticos, materias primas y energía. Un día después, Quirno confirmó parte del mecanismo, aunque evitó anticipar el monto que formará parte del anuncio.

Cómo funcionará el financiamiento que negocian Argentina y Estados Unidos

El canciller explicó que el esquema servirá para “profundizar la relación estratégica en cuanto proyectos de infraestructura y de energía” y precisó que una de las herramientas centrales será el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM Bank). El modelo no consistiría en un único préstamo ni en un desembolso inmediato, sino en diferentes instrumentos para respaldar inversiones.

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