"Trump va hacia una derrota en las elecciones de medio término", declaró Jorge Arguello, exembajador de Argentina en Estados Unidos y la ONU

Jorge Argüello, exembajador de Argentina en Estados Unidos y la ONU, habló en QR!, el programa de Pablo Caruso que se emite por +Perfil sobre la situación de la ONU, el presidente Donald Trump, las Islas Malvinas y las próximas elecciones en Brasil.

“El orden internacional que conocemos es el que diseñaron aquellos que ganaron la Segunda Guerra Mundial y lo hicieron según su interés. Fue un sistema que le daba al mundo una cierta previsibilidad. Ese orden se está acabando. Los discursos de hoy en la Asamblea de Naciones Unidas confirman ese dato. Lula y Trump están señalando el agotamiento del orden que conocemos”, remarcó Argüello.

Y añadió: “Por eso, estamos en un proceso de transición. Yo suelo compararlo con un terremoto: uno ve que los cristales de la ventana tiemblan, que los muebles se mueven, que los platos y las copas se balancean, pero uno sabe que lo que verdaderamente está pasando no es lo que percibimos en la superficie, sino que es un reacomodamiento de las placas que están debajo de la corteza terrestre”.

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El exfuncionario sumó: “Creo que esto sirve para explicar esta transición entre un orden que se está yendo y un orden nuevo que no termina de aparecer. Lo que vemos en el medio y percibimos como caos son los síntomas de este proceso de cambio”.

A continuación, remarcó: “Yo he vivido muchos años en Estados Unidos, siempre representando a la Argentina, tanto en Naciones Unidas en Nueva York como en Washington, conozco ese país, y tengo la impresión marcada que Donald Trump va hacia una derrota electoral en medio termino".

Argüello indicó: "Me parece que hay proceso de deterioro de la imagen del presidente Trump que lo coloca en riesgo de perder una situación de absoluto privilegio que tiene: tiene mayoría propia en la Cámara Baja, mayoría propia en el Senado, y mayoría propia en la Corte Suprema de Justicia, ya que 6 de los 9 miembros están identificados con la política MAGA, el movimiento que lidera el presidente Trump”.

Para luego advertir: “El 3 de noviembre, probablemente, va a perder la mayoría en la sala de representantes, y tal vez pierda la mayoría en el Senado de Estados Unidos, eso va a implicar un cambio radical en la política doméstica de Estados Unidos”.

Con respecto a lo que ocurre en Brasil, señaló: “Las elecciones de Brasil van a tener lugar en los primeros días de octubre. Todo indica que va a haber una segunda vuelta. El resultado está abierto, porque hay mucha paridad en las encuestas, pero es mucho lo que se juega en las elecciones de Brasil”.

Y adelantó: “Si resultara ganador el joven Bolsonaro esto implicaría la marea azul continuaría expandiéndose por la región y los gobiernos del centro a la derecha gobernarían todos los espacios en América del Sur. Si ocurriera lo contrario ahí se pone interesante porque habría una vez disonante en Sudamérica y en sintonía con la voz que el gobierno de México está levantando”.

El exembajador agregó: “Con relación al discurso del presidente Milei no tengo nada que decir, hay que esperar al discurso que pronuncia mañana en la Asamblea General".

Y cerró la charla hablando de la reunión del primer ministro británico con el presidente de los Estados Unidos: "Se está hablando del antiguo vínculo de solidaridad entre Londres y Washington. Me parece que estas preguntas inducidas que el presidente Trump respondió donde sugiere que Estados Unidos retiraría su apoyo a Gran Bretaña en Malvinas están más centradas en la pulseada que existe entre Washington y Londres que en una verdadera vocación por la soberanía argentina en las Islas Malvinas del presidente Trump”.