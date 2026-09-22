RDC: todo lo que dejó el discurso de Donald Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas

El presidente estadounidense, Donald Trump, brindó un discurso de unos 40 minutos ante la Asamblea General de Naciones Unidas, centrado en las guerras de Rusia y Ucrania e Israel, Estados Unidos e Irán. En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Norman Powell, analizó sus principales definiciones y el impacto de sus amenazas contra Irán.

Según el análisis de Norman Powell, Trump se mantuvo mayormente dentro del texto preparado para el teleprompter. “Fue un discurso de unos 40 minutos y Trump en esta oportunidad no se salió casi de su texto en el teleprompter, cosa que sabe hacer muy frecuentemente cuando habla a la prensa aquí en Estados Unidos”, planteó.

En el comienzo de su exposición, Trump se dirigió especialmente a los ciudadanos estadounidenses y destacó distintos aspectos de su gestión, entre ellos el desempeño de la bolsa, la pobreza, las políticas migratorias y la reducción de los crímenes violentos. “Por supuesto que dedicó una parte al comienzo especialmente para dirigirse a los ciudadanos de Estados Unidos y para exaltar las maravillas de su gobierno”, describió.

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Trump habló sobre Rusia y Ucrania

La situación internacional ocupó buena parte del discurso. En particular, Powell mencionó que Trump se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania y aseguró que el conflicto terminará próximamente: “El grueso tuvo que dedicarlo a la situación internacional y concretamente al hablar de Rusia y Ucrania, de la guerra de Rusia contra Ucrania, prometió que esa guerra va a terminar pronto y dijo va a terminar más pronto de lo que muchos esperan”.

La amenaza de Trump contra Irán

Uno de los momentos centrales estuvo relacionado con el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. “Respecto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se preguntó si está dispuesto Irán a llegar a un acuerdo que le beneficiaría enormemente a ese país, pero ahí nomás amenazó que si no también existe la posibilidad de que Estados Unidos decida aniquilar a ese país, a Irán, contundente declaración en su discurso”, expresó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Durante esas palabras, la delegación iraní abandonó el recinto de la Asamblea General, según relató Powell: “Y en ese momento cuando estaba pronunciando esas palabras la delegación iraní en la Asamblea General de Naciones Unidas salió del recinto”.