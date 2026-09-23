La Quinta Presidencial de Olivos quedó en el centro de una serie de versiones, despidos y denuncias judiciales luego de que el Gobierno redujera el personal civil y ampliara la intervención de la Casa Militar. En ese contexto, Manu Jove reconstruyó en el programa de Tomás Rebord por +Perfil las distintas explicaciones que circulan sobre el conflicto y qué es lo que realmente sucedió.

Según su reconstrucción, una de las versiones indica que existía “malestar del propio de Milei con buena parte del personal por cuestiones de la vida diaria en Olivos”, entre ellas los ruidos y conversaciones que habrían generado molestias al Presidente.

La versión sobre un perro intoxicado

No obstante, “Efectivamente, hubo un perro intoxicado”, sostuvo Jove al relatar la información que recibió de una fuente dentro de la residencia. Según explicó, intervino una guardia veterinaria y el episodio comenzó a mezclarse con versiones que hablaban de un supuesto intento de envenenamiento.

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El periodista aclaró, sin embargo, que “el perro que se intoxicó es uno de esos” animales que viven actualmente en la Quinta y no uno de los mastines más conocidos de Milei. “No es un perro de los que llegaron con Milei”, precisó.

Un auto, mercadería y una denuncia judicial

Jove contó que lo que detonó la situación de los despidos surgió durante una madrugada cuando el presidente recorriendo el predio “encuentra un baúl abierto de un auto con mercadería”, relató. Y agregó que el vehículo pertenecía a un cocinero que “se estaba llevando cosas de las compras que se hacen en Olivos”. No existe hasta ahora una confirmación oficial pública de ese episodio.

“Ahí ya hay una denuncia formal por este tema, pero que lo denunció Marcela Pagano”, continuó Jove. La diputada presentó una denuncia para que la Justicia investigue, entre otros puntos, si alimentos comprados por el Estado pudieron haber sido desviados hacia un emprendimiento privado de catering denominado Pancitos Caseros, vinculado por la denunciante con familiares de exfuncionarios de la residencia. Esa hipótesis todavía no fue probada judicialmente.

Las excesivas compras de toneladas de carne que se volvieron en escándalo

“Esta es la última licitación que ya había generado polémica”, señaló Jove mientras repasaba un proceso de compra que incluía toneladas de pollo, lomo, cuadril, nalga y otros productos. La Licitación Pública 0016/2026 contempló alrededor de 29 toneladas de productos cárnicos para Casa Rosada y Olivos, con ofertas cercanas a los $500 millones.

“Hay otro tema más allá de las compras y los alimentos: ¿a quién se lo compran?”, planteó el periodista al referirse a la documentación incorporada por Pagano. La legisladora pidió preservar registros, remitos, filmaciones y documentación para determinar el destino de las mercaderías y eventuales responsabilidades; las cantidades adquiridas y los vínculos familiares señalados constituyen elementos de una denuncia, no una prueba por sí mismos de desvío de fondos o alimentos.

La salida de María Belén Agudiez

“El Gobierno no sale a desmentir la denuncia y echan la mina denunciada”, interpretó Jove durante el programa. Formalmente, el Poder Ejecutivo aceptó desde el 20 de septiembre la renuncia de María Belén Agudiez como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, mediante el Decreto 1055/2026; el decreto no expresa motivos ni vincula su salida con las acusaciones.

“Esto ya lo anunció Pagano”, remarcó Jove al diferenciar aquello que surge de una presentación judicial de las versiones que todavía circulan dentro de Olivos. La investigación deberá establecer ahora si hubo irregularidades en las compras, si existió algún desvío hacia negocios privados y qué relación tuvieron los funcionarios mencionados con los procedimientos cuestionados.