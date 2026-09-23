El Gobierno intenta contener a Bullrich mientras crecen sus diferencias con Milei

Los diarios de este 23 de septiembre en Buenos Aires informan que el gobernador le ha pedido a la señora Patricia Bullrich que no haga públicas sus críticas. Cosa que, por supuesto, no va a ocurrir.

Hubo una reunión de esta llamada “Mesa Política” y le han reclamado, allí por hacer públicas sus diferencias con el gobierno. Y le han pedido que no haga críticas públicas. Bueno, supongamos que no lo haga más, ya las hizo.

Yo creo que va a ser complicado. A mí me parece que está bastante claro. Da la impresión de que Patricia Bullrich sostiene que lo que importa en las próximas elecciones, ella lo dijo así, es que gane el espacio de La Libertad Avanza, con independencia de quién sea el ganador, Milei u otro, u otra, que vendría a ser ella.

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Creo, efectivamente, que ella está en una pre-campaña, para inclusive competirle a Milei, lo cual sería bastante sano. No es el fin del mundo, al contrario.

No obstante, hubo esta reunión de la mesa política, donde los comentarios de los diarios, que son los que están ahí cubriendo la información, plantean justamente que la reunión la encabezó Karina Milei. Los cortocircuitos comenzaron por el presupuesto en discapacidad, que el gobierno ahora está dispuesto, aparentemente, a dar marcha atrás.

Habrá que ver qué dice el presidente cuando vuelva el viernes de Nueva York. Si avala o modifica o anula estos cambios a los cambios. Porque Patricia Bullrich dijo haberse sorprendido con lo que llamó: “Una bomba atómica”. “Me llegó esta bomba atómica”, dijo sobre el recorte en el tema de discapacidad.

Hay un gesto del Papa, que va a ocurrir posteriormente a estos hechos, que creo que es la visita al Cottolengo de Don Orione. Eso queda en Claypole, provincia de Buenos Aires. Y ahí es un lugar donde se asiste a personas discapacitadas. Y ahí va a ir el Papa Leon XIV. Le va a ser complicado al gobierno recortar un presupuesto de un área donde el Papa va deliberadamente a ir.

En resumen, este pedido a la señora Bullrich de que se deje de joder, que no hable más. Yo presumo que eso no va a ocurrir. Además no viene ocurriendo hace tiempo. No viene ocurriendo desde Adorni. No es nuevo que Patricia Bullrich haya formulado comentarios públicos adversos al gobierno.

Lo hizo con el caso de Adorni, asunto que obligó al presidente a formular declaraciones que luego no se cumplieron. Ella formó una crítica muy dura, eso obligó a Milei a dar uno de estos típicos reportajes insólitos que da dijo, “no, que ya está esto resuelto mañana mismo Adorni presenta todo”, cosa que por supuesto no ocurrió.

Luego Bullrich planteó públicamente la cuestión de la lentitud del programa económico en ofrecer resultados.

También se diferenció del gobierno respecto de su relación con la prensa y ahora presentó esto que se llamó “la bomba atómica”, que es el recorte del presupuesto de la gente afectada por la discapacidad, que el gobierno tiene un presupuesto en una agencia que está muy complicada por el tema Diego Spagnuolo. Todo un mundo muy complejo donde se mezcla una discusión política con un montón de asuntos bastante vidriosos.

Así que veremos si el presidente confirma esta vuelta atrás con el recorte para facilitar la aprobación del presupuesto nacional.