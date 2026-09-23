RDC: Una investigación de la BBC reveló cómo la esclavitud contribuyó a la riqueza de familias británicas

La relación entre algunas grandes fortunas británicas y el tráfico transatlántico de personas esclavizadas volvió al centro de la discusión en Reino Unido. Nuevas investigaciones históricas reconstruyeron quiénes participaron y financiaron ese sistema durante casi 250 años, mientras la publicación de millones de registros digitalizados permite conocer con mayor detalle tanto a quienes se beneficiaron económicamente como a las personas sometidas a esclavitud.

“El tema de la esclavitud, donde el Reino Unido históricamente fue uno de los países que más se benefició, que más explotó durante los siglos XVII, XVIII y XIX básicamente, es un tema muy latente, muy de conflicto en la actualidad británica”, explicó desde Reino Unido el corresponsal Enrique Satára en +Perfil.

Miles de inversores detrás del tráfico de esclavos

“Se citan a más de 10.500 empresarios, vamos a decirle así, que se dedicaban al tráfico de esclavos británicos durante esos años”, señaló Satára. El dato surge del Register of British Slave-Traders, resultado de un proyecto de investigación de tres años encabezado por historiadores británicos, que reconstruyó información sobre unos 13.000 inversores conocidos y logró reunir datos biográficos de miles de ellos.

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“Es un tema muy latente, muy de conflicto en la actualidad británica”, insistió el corresponsal al explicar por qué estos hallazgos exceden una discusión exclusivamente histórica. El registro incluye comerciantes, integrantes de las élites políticas, miembros de la monarquía y otros inversores que participaron de compañías involucradas en el tráfico transatlántico.

Millones de registros disponibles online

“La posibilidad de consultar online libremente todos los registros oficiales que existieron durante 250 años” abre, según Satára, una nueva etapa para investigar aquel período. Esta semana, UCL y Ancestry pusieron a disposición gratuitamente casi cuatro millones de registros de personas esclavizadas en 20 antiguas colonias británicas, correspondientes al período 1813-1840 y conservados originalmente por los Archivos Nacionales británicos.

Los documentos permiten reconstruir nombres, edades, vínculos familiares, descripciones físicas y, en algunos casos, lugares de origen. “La posibilidad de consultar online libremente” esos materiales, sostuvo Satára, facilita seguir conexiones entre personas, propietarios y patrimonios que hasta ahora requerían investigaciones documentales mucho más complejas.

Reparaciones y una nueva resolución de Naciones Unidas

“Lo que a ellas les preocupa es que esa aprobación va a dar seguramente lugar a una cantidad enorme de juicios de los sectores sociales, de las familias y de las minorías étnicas que se sienten desfavorecidas y perjudicadas por eso”, afirmó Satára al referirse al debate internacional sobre las reparaciones.

La discusión tomó nuevo impulso el 25 de marzo de 2026, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por 123 votos a favor, tres en contra y 52 abstenciones una resolución que calificó el tráfico de africanos esclavizados y la esclavitud racial como “el más grave crimen contra la humanidad” y llamó a avanzar en formas de justicia reparadora. Reino Unido y los países de la Unión Europea se abstuvieron, mientras que Argentina, Estados Unidos e Israel votaron en contra.

El debate británico sobre quién debe responder

“Lo que a ellas les preocupa es que esa aprobación va a dar seguramente lugar a una cantidad enorme de juicios”, sostuvo Satára sobre los gobiernos que mantienen reservas frente a los reclamos. La resolución de Naciones Unidas no es jurídicamente vinculante, pero menciona medidas como disculpas formales, restitución de bienes culturales y distintas formas de reparación, incluida la posibilidad de compensaciones.

El propio Gobierno británico explicó su abstención ante Naciones Unidas y posteriormente debió responder preguntas en el Parlamento sobre su posición. “Es un tema muy latente, muy de conflicto en la actualidad británica”, resumió Satára, en momentos en que países del Caribe avanzan con nuevas estrategias diplomáticas y legales para reclamar reparaciones por las consecuencias históricas de la esclavitud.