RDI: Karina Milei habría adoptado un gato con despacho propio en la Casa Rosada

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales por +Perfil, el periodista, Pedro Lacour, analizó el vínculo entre Karina Milei y Belén Agudiez, a partir de una historia sobre un gato con despacho en Casa Rosada, referencias al esoterismo y las denuncias que investigan presuntas irregularidades en la Quinta de Olivos.

Una de las historias que más repercusión tuvo en redes, según Pedro Lacour, está relacionada con la supuesta adopción de un gato por parte de Karina Milei y Belén Agudiez y el lugar que habría sido acondicionado para el animal dentro de la Casa Rosada. “Fue la que más pegó en redes, tiene que ver con la adopción por parte de Karina Milei y de Agudíez de un gato, juntas adoptaron un gato”, contextualizó.

Lacour relató que el animal tendría un despacho acondicionado especialmente para su permanencia: “Lo que hicieron fue acomodar al gato, preparar todo un despacho”. Y agregó: “Acondicionaron un despacho con rascadores y todo lo que tiene que tener un gato para sentirse bien, y ahí vive el gato”.

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Según su relato, el acceso a ese espacio estaría restringido a personas del círculo cercano de Karina Milei. “Nadie puede entrar a ese despacho, salvo Karina, bueno, hasta el lunes Belén Agudíez, hay que ver si Mara Gorini puede, pero solamente el círculo cercanísimo de Karina puede entrar a ese despacho”, resaltó en +Perfil.

Esoterismo y poder alrededor de Karina Milei

Lacour también abordó referencias al esoterismo vinculadas al entorno de Karina Milei y relacionó ese aspecto con una investigación previa sobre la relación entre Karina y Javier Milei y la muerte de Conan: “Convive completamente. Para mí convive completamente y un poco también, retomando la investigación de Juan Luis González, hay claramente un origen esotérico por parte de Karina Milei”.

Y sostuvo: “Si tomamos por cierto, y yo elijo creer, como se dice, que efectivamente Karina empezó a involucrarse en todo lo que tiene que ver con el esoterismo a partir de que Milei no pudo nunca reconocer y aceptar la muerte de Conan en el 2017”.

Según su reconstrucción, ese habría sido un punto de partida para determinadas prácticas atribuidas al entorno presidencial: “Fue ahí donde empieza todo esto para que Milei pueda conectarse a través de Karina con Conan”.

El vínculo con Belén Agudiez y las denuncias en Olivos

El periodista explicó por qué decidió publicar ahora información sobre Agudiez y señaló que su aparición pública permitió conectar distintas historias sobre el entorno presidencial. “Simplemente porque la figura de Agudíez salió a la luz”, resaltó.

Sobre el vínculo entre Agudiez y el espacio libertario, Lacour afirmó: “Esas se conocen en el 2022. Claro. Ellos llegan, Belén Agudíez llega a través de Marra y de Eugenio Casielles a La Libertad Avanza”.

Sobre la misma línea, añadió: “En el 2022 se hacen muy amigas. Belén Agudíez fue candidata a concejal del partido de Escobar por La Libertad Avanza. Después no termina asumiendo porque ya en diciembre del 23 asumió como subsecretaria de estrategia”.