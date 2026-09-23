Javier Milei echó a una funcionaria de Karina por primera vez y en RDI advirtieron que “hay tensiones entre los hermanos”

La secretaria general de la Presidencia decidió no acompañar a Javier Milei en su viaje a Estados Unidos para la Asamblea General de la ONU. En Ronda de Investigación (RDI) por la pantalla de +Perfil se analizó los antecedentes, las tensiones entre los hermanos Milei y el impacto de los movimientos en torno a Olivos y el caso $LIBRA.

La decisión de Karina Milei de permanecer en Argentina mientras Javier Milei viajó a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas generó especulaciones sobre la relación entre los hermanos. La ausencia se produjo en un contexto de fuertes movimientos internos en el Gobierno. La prensa argentina también registró que Karina Milei permaneció en el país y participó de la mesa política oficialista.

El periodista Pedro Lacour señaló que no se trata de la primera vez que la hermana de Javier Milei no lo acompaña en un viaje internacional: “Creo que fueron cinco viajes que no fue Karina acompañando a su hermano y fueron en circunstancias donde efectivamente en el Gobierno había cimbronazos”.

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Y recordó uno de esos episodios: “Uno de ellos fue en septiembre del año pasado, en pleno lío por lo que fue el resultado de la elección provincial”.

Tensiones entre los hermanos Milei

Para el periodista, la actual situación tiene varios factores, entre ellos los conflictos políticos recientes y las cuestiones vinculadas con Olivos. “Efectivamente empezó a haber ruido, tuvimos todo lo que fue la novela por el tema de discapacidad entre Bullrich y Santilli, ayer fue mesa política, estuvo Karina Milei sentada ahí”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

También mencionó la agenda de Karina Milei vinculada con la Iglesia y sostuvo que existe una disputa entre los hermanos: “En el Gobierno te dicen también tuvo que ver la cuestión del papa, ayer por la tarde también una reunión de Karina con el episcopado, se terminó de cerrar, la vimos a Karina de manera inédita frente a micrófonos, tuvo que ver algo eso y, por otro lado, creo que efectivamente hay tensiones entre los hermanos”.

Ante la pregunta sobre si esas tensiones eran información, respondió: “Hay tensiones entre los hermanos”. Luego vinculó esa situación con los acontecimientos en Olivos: “Y tiene que ver con la figura de Agudíez y todo lo que está pasando en Olivos”.

El desplazamiento de funcionarios y la interna

Lacour marcó como novedad que Javier Milei haya intervenido directamente en el desplazamiento de una funcionaria vinculada al entorno de su hermana. “Es la primera vez que sucede que una funcionaria que depende directamente de Karina es corrida por voluntad de Milei, de Javier, eso es así”, expresó.

El periodista también sostuvo que anteriormente Javier Milei había intervenido en otras disputas internas, aunque sin llegar a ese punto: “Después hubo situaciones vinculadas a Santiago Caputo donde Milei evitó que lo corrieran a Caputo, eso también pasó, pero nunca había pasado que se corra a un funcionario porque Javier Millet lo pide”.

Para Lacour, ese episodio es significativo: “Esa es la gran novedad y ahí me parece que hay una tensión entre los hermanos”.