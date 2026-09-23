RDC: Donald Trump se reunión con Andy Burnham y habría llegado a un supuesto acuerdo por las Islas Malvinas

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Marcelo Justo, analizó la reunión entre Donald Trump y el primer ministro británico Andy Burnham, los acuerdos alcanzados y las diferencias que quedaron abiertas en torno a las Malvinas, las Islas Chagos, Palestina y la inteligencia artificial.

La reunión entre Trump y el primer ministro británico Burnham estuvo marcada por los elogios y por una serie de acuerdos que, según explicó Marcelo Justo, permitieron evitar una confrontación pública entre ambos dirigentes pese a sus diferencias. Según explicó, Trump destacó especialmente la posibilidad de negociar con Burnham: “Dijo que, prácticamente debe ser uno de los mayores elogios que le puede dar Donald Trump a otra persona, que Andy Burnham era un hombre de negocios, es decir, que era un hombre con el que se podía negociar y con el que no tenía prácticamente diferencia”.

El periodista remarcó que los principales puntos de conflicto quedaron fuera de la discusión pública. “Los puntos difíciles prácticamente los dejó todos de lado, no se tocaron, salvo el de Chagos”, explicó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Donald Trump, Andy Burnham y las Malvinas

Uno de los temas abordados durante la reunión fueron las Falklands, denominación utilizada por el Reino Unido para las Islas Malvinas. “40 minutos de reunión y en esa reunión, según Andy Burnham, se habló del tema de las Falklands, como lo llama él, de las Malvinas”, relató Justo.

Sin embargo, señaló que Burnham no brindó detalles concretos: “No dijo exactamente qué, pero hablaba como si hubiera habido un acuerdo general en casi todos los temas que habían tocado”.

El periodista también destacó que, pese al tono conciliador del encuentro, Burnham mantuvo sus posiciones durante su discurso ante Naciones Unidas. “Es decir, que no bajó ninguna de las banderas”, sostuvo en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Entre los temas mencionados por el primer ministro británico, Justo enumeró “la regulación generalizada de la inteligencia artificial”, los derechos de los palestinos, la guerra en Medio Oriente y el impacto del conflicto sobre el costo de vida.

El acuerdo sobre inteligencia artificial

Justo explicó que uno de los puntos que habría contribuido al entendimiento entre Trump y Burnham fue un acuerdo estratégico de defensa relacionado con la inteligencia artificial. “En la conferencia habló, y lo tocó como así al pasar, de que había habido un acuerdo estratégico de defensa con Donald Trump basada en la inteligencia artificial”, afirmó.

Y agregó: “Para Donald Trump, cualquier acuerdo que incluya la inteligencia artificial es como música para sus oídos”.