En RDI se realizó una comparación entre el modelo educativo de Suecia y sus diferencias con Argentina

La periodista y especialista en datos, Sol Clemente, durante su participación en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, analizó el sistema de educación y los vouchers en Suecia, el peso de los sindicatos y las diferencias institucionales con Argentina.

El modelo de Suecia suele aparecer como referencia en debates sobre impuestos, educación, libertad individual y Estado de bienestar. Sin embargo, Sol Clemente destacó que el país combina características que pueden parecer contradictorias. “Lo que sí podría sorprender es que Suecia es paradójicamente la cuna del individualismo llevado a cabo de forma colectiva”, planteó.

Clemente explicó que esa combinación también aparece en las políticas de vivienda: “Pero también tienen un concepto con el tema de la vivienda, que la crisis de la vivienda es algo que se viene dando en muchísimos países de Europa, no solamente es un problema de Latinoamérica, sino que allá también”.

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Sindicatos y modelo sueco

Otro de los datos que destacó la periodista fue el nivel de sindicalización de los trabajadores suecos. “Y a mí un dato que me llamó la atención es que dos tercios de los trabajadores en Suecia pertenecen a un sindicato. Digo, es una palabra que acá, por ejemplo, hoy en día el sindicato pareciera mala palabra en algún punto”, resaltó.

Clemente también mencionó que la discusión sobre los sindicatos no debería limitarse a las críticas que reciben algunas organizaciones: “El tema es que acá como muchas veces lo que pasa en esta narrativa de todo es malo, bueno, hay personas que no acompañan y no dan el ejemplo, claramente, lo que no significa que no haya muchos otros sindicatos que también funcionen bien”.

Cómo funcionan los vouchers educativos en Suecia

Uno de los principales puntos fue el sistema de vouchers educativos sueco. Clemente recordó que el modelo comenzó a implementarse en 1992 y explicó su objetivo inicial. “Otra de las cosas es el tema de los vouchers educativos, que recordemos que en 2023, por ejemplo, Javier Milei había planteado esta nueva idea de los vouchers”, expresó en +Perfil.

Luego explicó el funcionamiento del sistema: “Y es un modelo, en el caso sueco, que se instala en 1992 con la finalidad, el objetivo primero, era que las familias puedan elegir cómo gastar los recursos asignados a la escolarización”.

Según Clemente, existen diferentes tipos de instituciones educativas, pero todas deben cumplir las mismas reglas: “Es que todas tienen que cumplir con las mismas leyes. Y además, todas tienen que adherirse al mismo plan de estudios nacional”.