RDI: Suecia “un país liberal con mucha guita” que sorprende al ámbito político internacional

Suecia se convirtió en el centro de una discusión sobre liberalismo, Estado de bienestar y libertad económica a partir de un artículo de The Economist titulado "How Sweden Became a Country of Big State Libertarians", traducido al español por Página Internacional. Durante su intervención en Ronda de Investigación (RDI), la periodista, Paula Bistagnino, analizó el modelo sueco y explicó por qué genera interés tanto en sectores de izquierda como de derecha.

Bistagnino comenzó por recomendar Página Internacional, un medio nacido en España que realiza una selección de artículos publicados por medios de comunicación de distintos países. Sobre el medio, señaló que, “te enterás de un montón de medios que no sabes que existen, y podés leer”. También destacó el trabajo detrás de esa selección: “Lo que hacen es, y lo cuentan además, porque es leer, leer, leer, y decir”.

¿Por qué Suecia atrae a liberales y sectores de izquierda?

Según la periodista, Suecia combina un Estado de bienestar con condiciones que permiten un fuerte desarrollo individual. “El individualismo de Suecia es el mayor individualismo en el que nadie, porque hay condiciones sociales, económicas, materiales que lo permiten, nadie jode a nadie, digamos”, sostuvo.

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La explicación también incluye aspectos vinculados con la seguridad y la libertad personal. En ese sentido, Bistagnino afirmó: “Porque prácticamente no hay inseguridad, porque vos podés tomar las decisiones que vos quieras, y nadie las cuestiona en ese sentido”.

Un modelo liberal con un Estado de bienestar fuerte

Uno de los puntos centrales de la discusión es el sistema impositivo sueco. Frente a la comparación con un modelo socialista, Bistagnino marcó una diferencia: “Es un sistema impositivo progresivo, pero que no le pone, digamos, no le pone límites a la posibilidad de ganar dinero como podría ser un país socialista”.

Por eso resumió el modelo sueco de una manera contundente: “Es un país liberal con mucha guita. Es un país liberal con muchísima guita”.

La periodista también destacó la cantidad de millonarios y el peso de empresas nacidas en Suecia, como IKEA, como parte de una estructura económica que combina actividad privada y políticas de bienestar. “La dinámica del Estado de Bienestar se ejecuta en manos de privados”, expresó en +Perfil.