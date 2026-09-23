Patriot Platform y la ultraderecha “más callejera”: en RDC explicaron cómo se organizan las protestas antiinmigración en Reino Unido

Una protesta contra la inmigración en el sur de Reino Unido terminó con seis detenidos y abrió una investigación sobre la actuación de Daniel Thomas, dirigente de Patriot Platform. La movilización había sido convocada a partir de información sobre una supuesta llegada de embarcaciones con inmigrantes que finalmente no se produjo en el lugar señalado.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de Reino Unido Marcelo Justo explicó que el episodio expuso el funcionamiento de una nueva corriente de la ultraderecha británica y el papel de las redes sociales en la convocatoria de protestas. También señaló la distancia entre la percepción sobre la inmigración y la evolución de los datos sobre los cruces por el Canal de la Mancha.

Una protesta convocada por información falsa

Según relató Justo, Patriot Platform difundió información sobre la llegada de nuevas embarcaciones al Reino Unido y convocó a una manifestación con el objetivo de impedir el desembarco de inmigrantes. Sin embargo, la información utilizada para movilizar a los manifestantes resultó ser falsa.

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El episodio derivó en un enfrentamiento con la Policía y en seis detenciones. Además, las autoridades comenzaron a analizar la actuación de Thomas para determinar si corresponde iniciar acciones legales por el episodio.

"Resultó que era toda información falsa", señaló Justo al describir el origen de la movilización y su posterior desarrollo.

La acción de Daniel Thomas

Justo explicó que Thomas difundió imágenes de una embarcación y realizó una acción sobre uno de los botes mientras se grababa para luego publicar el contenido en YouTube. El episodio fue posteriormente puesto en conocimiento de la Policía a partir del material difundido.

El corresponsal describió a Patriot Platform como una organización extraparlamentaria de ultraderecha y ubicó a Thomas como una de sus principales figuras. La investigación policial deberá establecer las eventuales consecuencias legales de la acción realizada sobre la embarcación.

El episodio se produjo en un contexto de movilizaciones vinculadas con la inmigración y con una creciente actividad de pequeños grupos de derecha radical en distintas zonas del país.

Una ultraderecha cada vez más fragmentada

El escenario político británico presenta distintas agrupaciones que compiten por el voto de sectores críticos de la inmigración. Justo señaló que, además de Patriot Platform, aparecieron otros espacios que buscan disputar ese electorado.

Entre ellos mencionó a Restore, una agrupación que logró obtener representación en elecciones locales y que, según el análisis del corresponsal, también contribuyó a fragmentar el voto de la derecha radical.

En ese mapa, Justo ubicó a Patriot Platform en una vertiente más vinculada con la movilización callejera. "Es la ultraderecha más callejera", sostuvo al diferenciarla de las expresiones que participan directamente del sistema electoral.

La distancia entre percepción y datos

Durante el segmento también se puso el foco en la evolución de los cruces de inmigrantes por el Canal de la Mancha. Justo señaló que, según los datos mencionados en el programa, las llegadas vienen disminuyendo desde hace algunos años.

Sin embargo, esa evolución no necesariamente coincide con la percepción que existe en determinados sectores de la población. El corresponsal planteó que existe una diferencia significativa entre los datos cuantificados sobre inmigración y la sensación de que el país enfrenta una llegada masiva de personas.

"La percepción subjetiva y lo que realmente sucede tienen una discrepancia bastante fuerte", señaló Justo. A su entender, esa diferencia constituye uno de los elementos que ayudan a comprender la persistencia del tema migratorio como eje de movilización política.

El rol de las redes sociales

Las redes sociales ocupan un lugar central en la difusión de mensajes vinculados con la inmigración y en la convocatoria a manifestaciones. Justo señaló que determinados contenidos pueden amplificar percepciones y contribuir a generar escenarios de tensión.

El corresponsal vinculó este fenómeno con episodios en los que información no confirmada termina impulsando concentraciones o protestas. "Generan todo este caldo de cultivo en el cual terminan provocándose incidentes", afirmó al referirse al impacto de estos mensajes.