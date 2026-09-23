En RDC analizaron el insólito episodio que obligó a clausurar varias dependencias del Congreso de España

Una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados de España terminó este miércoles con una diputada expulsada, varias dependencias clausuradas y personas atendidas por los efectos de un gas pimienta. El episodio comenzó cuando la diputada del Partido Popular Ana Vázquez mostró un aerosol durante su intervención sobre la situación de las mujeres en Ceuta.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal de España Marcelo Molina relató el desarrollo de un episodio que rápidamente pasó del debate parlamentario a un incidente dentro de las instalaciones de la Cámara. "Fue realmente insólito lo que hoy pasó", resumió Molina.

Una diputada mostró gas pimienta durante la sesión

El episodio se produjo durante una intervención de Vázquez contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el marco de la discusión sobre la seguridad en Ceuta. La diputada utilizó un pequeño frasco de gas pimienta como elemento para cuestionar la denominada percepción de inseguridad en la ciudad autónoma.

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Según relató Molina, Vázquez sostuvo que las mujeres de Ceuta llevan este tipo de productos como elemento de protección personal. "Todas las mujeres de Ceuta andan con este gas pimienta en el bolsillo", fue el planteo utilizado durante su intervención.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, consideró que la exhibición del aerosol incumplía las normas de la Cámara y llamó al orden a la diputada. Finalmente, le pidió que abandonara el recinto y entregara el producto.

La expulsión de la diputada generó un fuerte cruce

La decisión provocó protestas y aplausos dentro del hemiciclo, mientras Vázquez insistía en que el aerosol no debía ser considerado un arma. El episodio abrió entonces una discusión sobre las características del producto, su contenido y las condiciones bajo las cuales estos elementos están permitidos.

Molina explicó que la diputada había colocado precintos sobre el envase y había tapado su marca antes de entregárselo a un integrante de su equipo. El objetivo era que el producto pudiera ser revisado posteriormente para determinar qué tipo de aerosol era.

La discusión dejó de centrarse únicamente en la sesión parlamentaria cuando el producto fue manipulado fuera del hemiciclo. A partir de allí, el incidente adquirió una dimensión completamente distinta.

El gas se activó y varias zonas fueron clausuradas

Mientras el aerosol era manipulado para comprobar sus características, un integrante del equipo de comunicación del Partido Popular lo activó accidentalmente. El gas se expandió por distintas áreas del Congreso y obligó a intervenir a los servicios de seguridad.

"Empieza un gran escándalo, gases pimienta en el Congreso", relató Molina. Las autoridades debieron clausurar temporalmente baños, la cafetería y otras dependencias para evitar una mayor exposición.

El incidente provocó la atención médica de 12 personas, entre ellas trabajadores de la cafetería y una integrante de una delegación diplomática de Mauritania que se encontraba de visita en el Parlamento. La presencia de la delegación agregó además una dimensión diplomática al episodio.

De la discusión parlamentaria a un debate nacional

El caso rápidamente pasó a ocupar buena parte de la cobertura política y televisiva en España. La discusión se extendió desde la legalidad del producto hasta cuestiones vinculadas con su cantidad, composición, uso y eventual clasificación como arma.

Molina señaló que el episodio también derivó en una discusión sobre la utilización de gas pimienta como elemento de defensa personal. En particular, se puso el foco en la situación de las mujeres de Ceuta y en la utilización de estos aerosoles como medida de precaución.

"En Ceuta se ha repartido, y casi todas las mujeres y varios hombres andan con eso todo el día", señaló Molina al referirse a la presencia de estos productos en la ciudad autónoma.

El Congreso quedó en el centro de la polémica

El episodio generó además interrogantes sobre los controles dentro del Congreso de los Diputados y sobre las condiciones para ingresar con elementos de defensa personal. La discusión alcanzó incluso a la posibilidad de reforzar los controles de seguridad dentro del recinto.

"Era una sucesión de que cada vez se embarraba más la cosa", resumió Molina sobre la evolución del caso, que terminó desplazando el eje original de la sesión de control y concentrando la atención mediática durante buena parte del día.