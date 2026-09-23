RDC: Reino Unido creó un centro para combatir la desinformación de Estados extranjeros

El primer ministro británico Andy Burnham anunció la creación de un National Centre for Information Defence, un organismo destinado a detectar, atribuir y desarticular ataques informativos de Estados extranjeros. La iniciativa fue presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en un discurso en el que el Gobierno británico señaló especialmente a Rusia por operaciones de desinformación y ciberataques.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal de Reino Unido Marcelo Justo analizó el alcance político de la medida y la reacción de Nigel Farage, líder de Reform UK. Mientras el anuncio recibió respaldo de distintos sectores políticos, Farage cuestionó el riesgo de que el nuevo organismo termine ampliando la capacidad de vigilancia del Estado sobre la circulación de información.

El nuevo centro contra la desinformación

Burnham anunció que los responsables de seguridad británicos comenzarán a trabajar en un Centro Nacional de Defensa de la Información, concebido para responder a operaciones informativas consideradas hostiles por parte de actores extranjeros. El proyecto apunta a coordinar capacidades de seguridad e inteligencia frente a campañas de manipulación y desinformación.

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El Gobierno británico sostiene que en los últimos años se produjeron operaciones que incluyeron bots, sitios web falsos, artículos periodísticos falsificados y suplantación de organizaciones británicas. Burnham también afirmó ante la ONU que existen evidencias de intentos de interferencia rusa en las elecciones generales de 2019.

Para Justo, el anuncio se inscribe en un escenario en el que Londres atribuye a Rusia distintas formas de presión sobre el Reino Unido. "Hasta que no se defina exactamente la letra chica de todo esto, siempre es un punto de tensión", señaló al referirse al alcance que finalmente tendrá el nuevo organismo.

Una iniciativa con respaldo político transversal

Uno de los aspectos que destacó Justo fue el respaldo que recibió la iniciativa entre distintos sectores de la política británica. Según su análisis, conservadores, liberaldemócratas, verdes y nacionalistas escoceses coincidieron en apoyar la creación del centro.

La principal excepción fue Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage. El dirigente cuestionó públicamente la iniciativa y sostuvo que la lucha contra la desinformación no debería convertirse en una herramienta para controlar el debate político.

"Lo curioso es que esto tuvo el apoyo de todo el espectro político", remarcó Justo al describir el consenso generado alrededor del proyecto y la posición diferenciada de Reform UK.

La advertencia de Nigel Farage

Farage planteó que la iniciativa podría derivar en un esquema de vigilancia incompatible con las libertades civiles. En sus declaraciones, comparó el eventual funcionamiento del organismo con el universo de "1984", la novela distópica de George Orwell.

El líder de Reform UK reconoció que existen operaciones de bots y campañas provenientes de distintos países, pero cuestionó que la respuesta del Gobierno se concentre especialmente en Rusia. También mencionó actividad procedente de otros lugares, entre ellos India.

En ese sentido, Justo señaló que Farage busca marcar distancia respecto del enfoque del Gobierno de Burnham. "Quería diferenciarse del ataque que estaba muy centrado en Rusia", explicó el corresponsal al describir la posición del dirigente.

El debate sobre vigilancia y cámaras

La discusión sobre la desinformación también llevó al programa a abordar el desarrollo de los sistemas de vigilancia en Reino Unido. Justo recordó que desde la década de 1990 se produjo un fuerte crecimiento de las cámaras de seguridad, especialmente en áreas comerciales y zonas céntricas.

A ese despliegue se sumó posteriormente la expansión de las cámaras privadas y las nuevas posibilidades de seguimiento asociadas a los teléfonos inteligentes. El resultado es un entorno en el que la capacidad tecnológica para registrar actividades cotidianas se multiplicó.

Justo aclaró que la presencia de cámaras no es uniforme en todo Londres y que también existen zonas residenciales donde la vigilancia pública es menor. "Desde los 90 en adelante hemos estado como dominados por este mundo de las cámaras", describió.

Las diferencias entre la derecha europea y Rusia

El intercambio también abordó la relación que distintos sectores de la derecha europea mantienen con Rusia. Justo señaló que existe una coincidencia política en determinados posicionamientos, aunque marcó diferencias importantes en materia de políticas públicas.

El corresponsal planteó que el modelo económico y político de Vladimir Putin presenta un fuerte componente estatista, mientras que varios partidos de derecha europeos reivindican posiciones más orientadas al mercado y al liberalismo económico. También señaló diferencias entre ese esquema y algunas de las políticas impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos.

"El movimiento ascendente está lleno de crujidos internos", sintetizó Justo para referirse a las contradicciones que, según su análisis, aparecen cuando distintos sectores son agrupados bajo una misma etiqueta política.