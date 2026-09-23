RDI: Quién es Belén Agudiez y por qué logró ser "la sombra" de Karina Milei

El periodista, Pedro Lacour, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y reveló detalles de su investigación sobre Belén Agudíez, ex funcionaria vinculada a la Secretaría General de la Presidencia, y su relación con Karina Milei. La pesquisa incluye presuntas irregularidades con compras para Olivos y Casa Rosada y episodios vinculados con origamis y supuestas creencias esotéricas.

Al explicar el origen de su investigación, Pedro Lacour señaló: “Parece un baiteo. Mi nota hizo mucho ruido porque cuento dos anécdotas al principio de la nota que no me las entero ahora, a mí me la cuentan hace varios meses y como supe en su momento que estaba vinculada Belén Agudíez a estos movimientos que hubo en la Casa Rosada, lo que bueno es el momento para poder contarlo”.

El periodista remarcó además el bajo perfil que tenía Agudíez antes de que trascendiera el caso: “Efectivamente, Belén Agudíez es una funcionaria que no era a nivel público tan conocida, o sea no es alguien que vos preguntes a la gente por la calle y digan bueno sí sé quién es”.

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Según Lacour, su relevancia estaba vinculada con su cercanía al entorno presidencial. “Agudíez nosotros la conocemos simplemente porque era realmente la sombra de Karina en Casa Rosada”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Los origamis y la reacción en Casa Rosada

Otro de los episodios relatados por Lacour gira alrededor de pequeños origamis que habrían aparecido en distintos despachos de la Casa Rosada. “Después de que Karina empezó a ver en el primer piso de la Casa Rosada en algunos despachos, me contaban que empezó a ver grullas de papel, origamis, chiquititos, como escondidos en diferentes rincones de determinados despachos”, resaltó.

Según el relato del periodista, la situación generó una reacción dentro del entorno presidencial: “Y ella pensó, ella y Belén Agudíez dijeron esto es rarísimo”.

Lacour explicó que el episodio derivó en el desplazamiento de un funcionario al que se habría señalado como responsable, aunque sin determinar quién colocaba los origamis: “La reacción inmediata fue desplazar al que supuestamente era el culpable de eso, nunca se supo realmente quién era el que armaba los origamis y los dejaba ahí”.