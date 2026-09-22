Adrián Ravier defendió este martes en Casa Rosada el proyecto de ley de Presupuesto 2027 y el recorte en discapacidad, que fue cuestionado por la senadora Patricia Bullrich. En conferencia de prensa, el vocero presidencial dijo que la renuncia del secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, fue "por motivos personales". Además, le bajó el tono a la disputa de Bullrich con otros miembros del Gabinete de Javier Milei: "No somos manada", argumentó.

Ravier argumentó que "en un gobierno liberal no somos manada". "Hay personas que pueden tener distintos puntos de vista incluso dentro del Gobierno, habrá dierencia de opiniones en la Mesa Política y eso se resuelve en ese ámbito", afirmó. Y agregó: "Patricia Bullrich como senadora es fundamental para el Gobierno, alineada con la idea que Javier Milei tiene que ser reelecto".

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"El mensaje para las familias de las personas con discapacidad: quédense tranquilas porque no van a perder el beneficio, los valores por lo menos se van a actualizar por inflación, no deberían preocuparse", dijo el funcionario en medio del mayor ajuste al sector.

"Para este Gobierno las personas con discapacidad son prioridad", respondió Ravier, pese a que durante el gobierno de Milei se suspendieron miles de prestaciones, se cortaron los pagos a las prestadoras de servicios y se incumple con la ley de emergencia en discapacidad.

El portavoz presidencial luego culpó al kirchnerismo por haber entregado pensiones a "pueblos enteros que contaban con más pensiones por discapacidad que habitantes", aunque no mencionó ninguno. Además, dijo que durante la gestión de Javier Milei "ninguna persona con discapacidad se ha quedado sin beneficio".

En otro tramo de la conferencia de prensa, Ravier solicitó al Congreso de la Nación tratar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional. También defendió la iniciativa de construir la Base Naval Integrada en Ushuaia, negó que el artículo 88 atente contra la libertad de prensa y dijo que no se puede hablar de "censura". Además, negó que el Consejo de Seguridad restrinja facultades del Congreso.

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"Se pretende tipificar una modalidad de interferencia extranjera mediante operaciones de desinformación", expresó el vocero presidencial en conferencia de prensa desde Casa Rosada.

El vocero presidencial también leyó un comunicado sobre Casa Militar y la Quinta Presidencial de Olivos, en medio de las denuncias de compras millonarias. "Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la residencia presidencial de Olivos, así como las residencias transitorias del presidente de la Nación y su familia con el objetivo de fortalecer la seguridad y facilitar los procesos administrativos internos", expresó.

RM/ff