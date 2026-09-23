RDE: Argentina encara una semana clave con el FMI mientras Caputo busca respaldo en Wall Street

La relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) atraviesa una semana clave. Una misión técnica del organismo se encuentra en Buenos Aires para avanzar con la tercera revisión del programa, basada en las metas correspondientes al cierre de junio, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, desplegó una agenda financiera en Nueva York junto con el viaje del presidente Javier Milei por la Asamblea General de Naciones Unidas. El FMI había previsto oficialmente esta revisión para septiembre.

“Caputo también contó con agenda propia”, explicó Gonzalo Martínez, periodista y editor de Economía de Perfil, al señalar que el ministro se reunió en la sede de J.P. Morgan con inversores y banqueros. El encuentro congregó a cerca de 50 participantes y estuvo atravesado por preguntas sobre la continuidad del plan económico frente a las elecciones presidenciales de 2027.

Las metas que vuelve a revisar el Fondo

“La meta de reservas para fin de año no está totalmente holgada”, advirtió Martínez sobre uno de los puntos centrales de la negociación. El acuerdo vigente establece que las reservas internacionales netas deben incrementarse al menos en US$8.000 millones durante 2026, una medición que no equivale directamente a las compras brutas de dólares realizadas por el Banco Central.

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El frente fiscal también estará bajo observación. “La meta de reservas para fin de año no está totalmente holgada”, remarcó Martínez al describir un programa que combina objetivos externos y fiscales. El Gobierno informó que durante el primer semestre acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente 0,6% del PBI, mientras el programa con el Fondo proyecta para todo 2026 un resultado primario cercano al 1,4% del PBI.

Los antecedentes de los waivers

Martínez recordó que el Gobierno ya debió atravesar revisiones en las que las reservas quedaron por debajo de las metas originales. “La meta de reservas para fin de año no está totalmente holgada”, señaló. En efecto, tanto la primera revisión como la segunda incluyeron pedidos de waiver por incumplimientos de los criterios de acumulación de reservas y posteriores modificaciones de los objetivos.

La segunda revisión fue aprobada en mayo y habilitó un desembolso de 763 millones de DEG. “Caputo también contó con agenda propia”, indicó Martínez sobre la actividad que ahora desarrolla el ministro mientras transcurre la nueva evaluación, cuyo resultado puede definir el avance hacia otro desembolso previsto dentro del programa.

Argentina sigue siendo el principal deudor

La magnitud de la exposición explica la relevancia de cada auditoría. “La meta de reservas para fin de año no está totalmente holgada”, sostuvo Martínez en momentos en que los datos del propio FMI muestran que Argentina mantenía al 31 de agosto 42.552 millones de DEG en créditos pendientes, cerca de US$59.000 millones según la cotización del DEG y el mayor nivel de exposición individual del organismo.

Además, el calendario inmediato incluye un vencimiento. “Es una doble fecha”, planteó Santiago Llull al referirse a la coincidencia entre la misión en Buenos Aires y la agenda oficial en Estados Unidos. Para el 25 de septiembre, el FMI registra una amortización del programa EFF por 583,3 millones de DEG.

Caputo y el mensaje hacia los inversores

“Caputo también contó con agenda propia, ayer se juntó en la sede de J.P. Morgan en Wall Street con inversores y banqueros”, detalló Martínez. Según lo informado sobre la reunión, una de las principales inquietudes estuvo vinculada con la posibilidad de que el escenario electoral lleve al Gobierno a alterar su estrategia; Caputo buscó transmitir que mantendrá el programa económico.

“La meta de reservas para fin de año no está totalmente holgada”, volvió a señalar Martínez sobre el frente que concentra las mayores exigencias. El propio Fondo sostuvo en su segunda revisión que reconstruir las reservas continúa siendo fundamental para recuperar un acceso sostenible a los mercados internacionales, justamente uno de los objetivos que Caputo intenta apuntalar en sus reuniones con inversores en Nueva York.