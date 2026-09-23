Discapacidad: el Gobierno debió contener la crisis, dictamen con dudas y nuevo secretario del área

El gobierno de Javier Milei tuvo un nuevo traspié. Un nuevo error no forzado. La introducción en el Capítulo de Discapacidad en el Presupuesto 2027 desató una tormenta hacia dentro y fuera del núcleo gobernante. La primera en señalarlo fue Patricia Bullrich, quien este martes volvió a participar de la Mesa Política. "No me tomen por tonta", amenazó aunque debió tolerar el reto de Karina Milei y de sus colegas por exponer públicamente las descoordinaciones.

Pero mientras el ala económica insistió en un texto que generaba nuevos recortes y que generó quejas de aliados como Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, el ala política con Diego Santilli y Martín Menem se vieron forzados a maniobrar en la Cámara de Diputados y hacer control de daños.

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"Hoy el nomenclador sigue ajustando por IPC, y así será hasta el 31 de diciembre de 2026. De 2027 en adelante, dependerá de lo que defina el Congreso de la Nación", dijo el vocero presidencial Adrián Ravier para aplacar las tensiones y pasarle la responsabilidad a los acuerdos que se alcancen en el ámbito parlamentario.

No tardaron desde la oposición en salir a cruzarlo y señalaron que según la ley vigente la actualización del nomenclador no está sujeta a lo que vote el Congreso.

La Cámara confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otras 18 personas en la causa ANDIS

Este miércoles habrá dictamen para ir al recinto con un texto consensuado que no tenga impacto fiscal. Esa fue la máxima que no alteró el oficialismo para tener acuerdo con los bloques aliados y no desatender al colectivo que le viene trayendo dolores de cabeza a la Casa Rosada. "Karina no quiere nada de todo esto", resumió una voz oficialista para explicar que aunque no gusten las formas de Patricia, su reclamo era compartido puertas adentro.

El colectivo de discapacidad y los manejos de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), siguen siendo un problema mayúsculo para Javier y Karina Milei.

Este martes, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, quien además supo ser el abogado personal del Presidente. También el ex funcionario Daniel Garbbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y el ex funcionario Pablo Atchabahian. Una supuesta red diseñada para recaudar vía retornos de droguerías. Son muchas las voces al tanto de los movimientos en la actual Secretaría de Discapacidad, que señalan que "no hubo cambios" en los esquemas de proveedores.

El dictamen que saldrá hoy de la Comisión de Discapacidad, presidida por el oficialismo y que tiene al frente a la cordobesa Laura Rodríguez Machado, fue terminado de pulir este martes por la tarde en una reunión que nucleó a referentes del oficialismo y de las bancadas aliadas. La reunión la encabezó Martín Menem en el Salón de Honor de la Cámara baja.

El Gobierno reunió a la mesa política y busca ordenar la agenda legislativa tras los cruces internos

El cimbronazo que desataron las críticas públicas de Bullrich y que exhibieron nuevas descoordinaciones en la Mesa Política (la explicación fue que Patricia no estaba presente en el momento en que se habló) tuvo uno de sus picos este lunes, con la salida intempestiva de Alejandro Vilches, el secretario del área.

Vilches había sido elogiado por Bullrich durante el fin de semana. En la Casa Rosada, ante la salida del interventor del organismo, señalaron que lo que "se filtró" fue el GDE, es decir el trámite administrativo interno de la burocracia estatal, y que la renuncia será aceptada en el momento en que esté acordado el reemplazante.

En ese contexto había versiones que indicaban que Esteban Guiller, titular de Incluir Salud (la obra social, justamente en donde habrían estado los desvíos con droguerías), quedaría de manera interina hasta fin de año.

Pero el ministro de Salud, Mario Lugones, quien trabaja en tándem con el asesor Santiago Caputo, aceleraron las designaciones. Este martes por la tarde hubo reuniones en el Ministerio de Salud. Allí surgió un nombre: Pablo Di Liscia, un hombre de confianza y "recomendado" por el ministro de Hacienda, Luis "Toto" Caputo. En la propia Secretaría también dicen que la llegada del nuevo funcionario viene con el visto bueno del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Como sea, el oficialismo se autogeneró una crisis, lo que le costó la salida de un nuevo funcionario y el desgaste del vínculo con aliados.

PV/fl