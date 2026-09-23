Raúl Timerman: "La imagen de Milei mejoró porque bajó la inflación y por Malvinas"

En un exhaustivo intercambio con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el analista político Raúl Timerman desglosa las variables que explican el reciente repunte en la imagen pública de Javier Milei, que volvió a ubicarse en torno al 41% y 42% de aprobación tras caídas severas provocadas por escándalos de gestión. Lejos de atribuir esta recuperación a hechos coyunturales como sus declaraciones sobre la causa Malvinas, Timerman demuestra que la valoración del Gobierno mantiene una estricta correlación inversamente proporcional con la inflación: cada contracción del Índice de Precios al Consumidor (IPC) oxigena el respaldo popular, mientras que cada aceleración de precios lo deprime.

Además de detallar las tres fortalezas centrales que sostienen al oficialismo —la estabilidad macroeconómica, el control del espacio público y la fragmentación de la oposición—, el especialista analiza un revelador estudio sobre el "presidente por diseño". A través de esta encuesta, expone qué atributos prioriza cada electorado (donde la honestidad lidera de forma transversal, pero la empatía, el liderazgo y la capacidad dividen a los votantes de Massa, Milei y Bullrich) y desentraña los dilemas de un electorado que oscila entre el pragmatismo económico y la demanda de equilibrio político.

Raúl Timerman es un licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires, aunque su trayectoria profesional se centra en la comunicación estratégica y la consultoría política. Es el presidente de la agencia Publicidad, fundador del Grupo de Opinión Pública y director de Comunicaciones Sudamericanas Sociedad Anónima. Además dirige proyectos de investigación política a través de la agencia La Sastrería.

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Raúl, muy buenos días. Jorge Fontevecchia te saluda. Estuve viendo con atención tu último informe y allí también coincidiendo con el estudio que hace la Universidad Di Tella, vos marcás de que hay un repuntede Milei, que el último mes Milei mejoró la evaluación, o sea, mejoró su positiva y se redujo su negativa. ¿Esto tiene que ver con el tema de Malvinas?



Buenos días, Jorge. Te aclaro que estoy en la ciudad de Paraná, digamos, con el celular en la mano en este momento, conversando con ustedes. Indudablemente que si uno toma los elementos cualitativos clásicos con el que hemos venido desarrollando las subidas y bajadas de Javier Milei, especialmente los casos, el último caso terrible que fue el caso Adorni, que lo llevó a 33 puntos. Sí, es Malvinas, porque esto, justamente, este estudio es posterior a la declaración sobre Malvinas de Milei y no pasó nada diferente en el medio que pudiera justificar el hecho de que llegue de nuevo al orden de los 41, 42 puntos de aprobación de gestión. ¿Pero qué hicimos? Superpusimos la aprobación de gestión de mi ley con el IPC, el índice de precios al consumidor, que es el último de los gráficos que te mandé.Y lo que vemos es que cuando el IPC aumenta, la aprobación de gestión baja. Y cuando el IPC baja, la aprobación de gestión aumenta.O sea, de las tres fortalezas que mi ley tiene, una es esta, digamos la estabilidad macroeconómica. La gran caída que tiene coincide con las tres columnas de aumento de índices de precios al consumidor. Y ahora la recuperación que se está dando coincide con la caída del índice de precios al consumidor, especialmente el último, que da muy bajo.

Y podríamos decir ahí también, Raúl, que es directamente proporcional al rechazo. O sea, el aumento de la inflación aumenta el rechazo.

Por supuesto. Así es. Sí. Cuando sube la aprobación, aumenta la desaprobación. Yo sostuve últimamente que el gobierno tiene tres fortalezas. Hablo de las fortalezas, es decir, la gente que apoya al gobierno, que ve bien en el gobierno. Una fortaleza es indudablemente la estabilidad macroeconómica, es decir, el control de la inflación y el dólar. Ya no se habla más del dólar en la Argentina, que fue durante años, digamos,nos preguntábamos el precio del dólar. Y el segundo es el control de la calle. No hay más cortes, no hay más piquetes. El tercero, por supuesto, es la oposición. Digamos, esta oposición es una fortaleza del gobierno. Ahora le aparece una debilidad externa, digamos, que es la aparición de Patricia Bullrich. Ahora, ¿me permitís comentarte un poquito de esto?

Claro, con mucho gusto.

Porque es muy interesante. Que es un presidente por diseño. Es decir, le hicimos 15 preguntas al electorado, mil casos a nivel nacional, sobre distintas características que debería tener el próximo presidente. La primera pregunta de todos es una pregunta abierta, el resto son preguntas cerradas. La pregunta abierta es para usted, ¿cuál es la característica principal que debería tener el próximo presidente? Y la primera que aparece con el orden de 30 puntos, la tengo acá en la encuesta, digamos, pero te voy a decir apartadamente, es honestidad y transparencia. Y después aparecen 25 características más. Pero la primera es honestidad y transparencia. ¿Qué hicimos entonces? Cruzamos las características pedidas principales para el próximo presidente, con lo que la gente votó en la general, la última general. Votó a Massa, votó a Milei, votó a Bullrich. Y en las tres, los que votaron a Massa, los votantes de Milei, los votantes de Bullrich, principal característica, honestidad y transparencia. Pero cuando vamos a la segunda que piden los tres, la segunda es diferente en los tres valores. Los que votaron a Massa, dicen como segunda principal característica, empatía y cercanía con la gente. Los que votaron a Milei, dicen como segunda característica, como Javier Milei. Es decir, ¿cómo tiene que ser el próximo presidente? Como Javier Milei. Es interesante porque es un voto durísimo ese. Me dice características y te dice, tiene que ser como este. Y en el caso de Patricia Bullrich, la segunda principal característica en sus votantes es capacidad e inteligencia. ¿Y qué es lo que Patricia Bullrich dice? No me tomen por tonta.

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Exacto.

Le está hablando a sus votantes.

Exacto. Y en esas tres, ¿cómo entran los candidatos del peronismo como Kicillof, por ejemplo? ¿Cómo entran los candidatos del peronismo como Kicillof, por ejemplo? ¿Cómo le imaginas? Honestidad parece que es un atributo que normalmente no tienen los candidatos del peronismo kirchnerista últimamente. En este caso, sí. ¿Cómo serían los otros? ¿Cómo te lo imaginas?

Bueno, hicimos varias preguntas. A raíz de esta, a raíz de esta pregunta, incluimos, porque supusimos que iban a decir honestidad, que sea honesto, que sea transparente, incluimos una pregunta que es interesante. ¿Usted qué prefiere del próximo candidato? ¿Qué elegiría como próximo presidente? Un candidato que se sabe de su honestidad, pero no tiene un plan de lucha contra la corrupción. O un candidato que no se sabe respecto a si es honesto o no, pero tiene un plan de lucha contra la corrupción. Da mitad y mitad. 50 y 50. La otra que es interesante es, que no forma parte de esta encuesta sino de la encuesta general: Usted al momento de ir votar ¿qué prioriza del programa del candidato: el programa económico o el plan de lucha contra la corrupción?, 2 a 1 el programa económico. A pesar de que cuando uno le pregunta a la gente ¿cuál es el principal problema del país? dice la corrupción. Pero ¿cuál es su principal preocupación? Los bajos ingresos y el desempleo. Es decir, la gente no vota por el principal problema, digamos, dos de cada tres, no votan por el principal problema, votan por su principal preocupación.

Siguiendo en ese planteamiento. La pregunta es si la decisión en las elecciones del año próximo pasan por la economía en el sentido de los salarios que mejoren y la expectativa que pueda tener la mayoría de la población de que mi ley logre aumentárselos o por el conservadurismo de mantener la estabilidad económica a un arriesgo de que los salarios no mejoren.

Bueno, ahí estamos en un dilema. Te planteo otras dos preguntas que hicimos. ¿Usted prefiere a un candidato que sea más bien de izquierda o más bien de derecha? da un poquito mayor que sea más bien de derecha. Y preguntamos ¿usted prefiere un candidato que sea más bien conservador o más bien progresista? y da un poquito mayor que sea más bien progresista. O sea, que están pensando en alguien muy equilibrado, ¿no es cierto? Una especie de liberal norteamericano. Alguien con mucho equilibrio. También le preguntamos si tiene que se ideologuísta y conciliador que ser confrontativo y firme y también te da mitad y mitad o sea, necesitas un tipo quesea capaz de ser firme y de confrontar, pero también que sea capaz de dialogar y conciliar. Están buscando un candidato, el electorado está buscando un candidato que nos cuesta cuando recorremos los nombres, digamos encontrar a quien está buscando en su mayoría después, por supuesto cuando alguien es mitad y mitad también puede ser que se divida el voto y la mitad vaya para la derecha y la mitad vaya para la izquierda. Ahora bien en aquello, en el tema de honestidad te aclaro una cosa Patricia Bullrich hace 50 años que hace política y no tiene denuncias por corrupción también es un caso particular en ese sentido

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¿Vos lo crees que Patricia Bullrich puede lograr desacoplarse de la aprobación o desaprobación de Milei? Que hasta ahora la de Patricia Bullrich ha venido corriendo pari passu cuando Milei sube ya sube, cuando Milei baja ya baja a ese síndrome que le planteaba Jaime Durán Barba al PRO de que si le va bien a la Libertad Avanza, el PRO queda subsumido en la Libertad Avanza y si le va mal a la Libertad Avanza el PRO cosecha los mismos castigos que la Libertad Avanza. ¿Logra Patricia Bullrich romper esa especie de dependencia puede llegar a irle menos bien o directamente mal a la Libertad Avanza y bien a ella?

Bueno, a ella le va como le va a la Libertad Avanza, no hace diferencia de la Libertad Avanza, entonces no hay ningún motivo para que le vaya diferente el tema es cómo le va a ella cuando empieza a diferenciarse de la Libertad Avanza esto ¿qué hace? ¿Mejora su posicionamiento o empeora su posicionamiento? ¿Pierde adeptos de la Libertad Avanza o no? ¿Gana adeptos que no son de la Libertad Avanza o no? Bueno, recién está dando los primeros pasos en esa dirección próximamente lo sabremos, tampoco sabemos hasta dónde quiera llegar ella pero yo te aseguro una cosa conociendo a la gente de la política hay dos personas en la República Argentina cuyo único objetivo

en la vida es cuyo único no, eso es demasiado malicioso cuyo principal objetivo en este momento es llegar a ser presidente una es Patricia Bullrich la otra es Sergio Massa ninguno de los dos va a dejar esa barrera a menos que suceda una desgracia.

Raúl, como siempre muy interesante te dejamos disfrutar del Paraná entonces te mandamos un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto muy buen estudio.

Muchísimas gracias Jorge y mucho éxito para el programa

Bueno, muchísimas gracias

MEG