Inflación de septiembre: los alimentos empujan el IPC y las consultoras proyectan un 2% mensual

La inflación de septiembre podría volver a ubicarse en torno al 2% mensual, impulsada por una aceleración de los precios de los alimentos y bebidas durante las primeras tres semanas del mes. Los relevamientos privados muestran aumentos semanales de hasta 1,1% y registros de entre 1,8% y 2,7% en las últimas cuatro semanas, mientras EcoGo y Analytica ya proyectan una inflación general del 2%, un escenario que interrumpiría la baja observada en agosto de 1,7%.

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Las mediciones coinciden en que los alimentos volvieron a ejercer presión durante septiembre, aunque muestran distintas magnitudes. Econviews registró un incremento promedio de 1,1% en la tercera semana para su canasta de alimentos y bebidas en supermercados, con subas de 1,1% en carnes y derivados y de 1,2% en lácteos. En las últimas cuatro semanas, su indicador acumuló una variación de 0,7%.

Analytica, en tanto, calculó un incremento semanal del 0,7% y llevó el promedio de las últimas cuatro semanas al 2,7%. A partir de ese comportamiento, la consultora proyectó una inflación general del 2% para septiembre. En términos regionales, durante la tercera semana el mayor aumento de alimentos se registró en el GBA, con 0,8%, mientras que Patagonia mostró el menor avance, con 0,4%.

Verduras y carnes empujan el precio de los alimentos

Dentro del relevamiento de Analytica, las verduras, tubérculos y legumbres aparecen como el principal foco de presión: acumularon una suba promedio del 12,6% en cuatro semanas. Las frutas avanzaron 4,3%, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento promedio del 2,7%. En el otro extremo, carnes y derivados aumentaron 0,9% y aceites, grasas y mantecas, 0,6%.

La consultora Labour, Capital & Growth (LCG) también detectó una aceleración. Su índice de alimentos y bebidas aumentó 0,6% durante la tercera semana de septiembre y acumuló dos semanas consecutivas de subas. El promedio de las últimas cuatro semanas trepó al 1,8%, 0,3 puntos porcentuales por encima de la medición previa.

Inflación de septiembre: los alimentos acumulan dos semanas de subas y las consultoras proyectan un 2% mensual

En esa medición, la mitad del incremento semanal fue explicado por las carnes, que avanzaron 1,1%. Las verduras registraron una suba todavía mayor, del 2,3%, mientras que las bebidas e infusiones para consumir en el hogar aumentaron 0,8% y los productos de panificación, cereales y pastas, 0,7%.

Los alimentos vuelven a condicionar el dato general

La incidencia que tiene el rubro sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ayuda a explicar por qué su comportamiento durante la última semana de septiembre será determinante. En agosto, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En concreto, el rubro aportó 0,36 puntos porcentuales al IPC del GBA, 0,53 puntos en la región Pampeana, 0,83 puntos en el Noreste, 0,71 puntos en el Noroeste, 0,56 puntos en Cuyo y 0,62 puntos en la Patagonia. La incidencia mide cuánto habría variado el nivel general si el resto de los precios hubiera permanecido constante.

EcoGo proyecta ahora que los alimentos consumidos dentro del hogar subirán alrededor de 2,2% en septiembre. Al sumar los consumidos fuera del hogar, para los que estima una variación de 1,7%, la inflación del rubro se ubicaría en 2,1%. Con todas las categorías incorporadas, su estimación preliminar para el nivel general alcanza el 2%.

La última semana definirá si la inflación vuelve al 2%

La tercera semana dejó, sin embargo, algunas señales de moderación. EcoGo registró una suba semanal de 0,4% en los alimentos dentro del hogar, por debajo del ritmo de las dos primeras semanas. Esa desaceleración todavía no fue suficiente para reducir la estimación mensual del rubro, que se mantiene en 2,1%.

La consultora señaló que, con la mayoría de los servicios ya actualizados durante septiembre, la atención queda concentrada en lo que ocurra con los alimentos dentro y fuera del hogar durante la última semana. Al mismo tiempo, la baja observada en los precios mayoristas de carnes y frutas podría aportar cierta estabilidad hacia el cierre del mes.

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Las proyecciones actuales marcan así un riesgo para la continuidad de la desaceleración: tanto EcoGo como Analytica estiman una inflación general del 2% en septiembre. Como referencia previa, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado entre el 27 y el 31 de agosto había ubicado la mediana de las proyecciones para septiembre en 1,8%, antes de conocerse el comportamiento de los alimentos durante las primeras semanas del mes.

GZ