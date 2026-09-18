Inflación de septiembre: los alimentos acumulan dos semanas de subas y las consultoras proyectan un 2% mensual

En la tercera semana de septiembre del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas registró un aumento de 0,6%, acumulando dos semanas consecutivas de subas, según lo indicó en su último informe privado la consultora Labour, Capital & Growth (LCG).

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Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, el aumento de esta semana tuvo al rubro Carnes como el de mayor incidencia con un 0,33%, seguido por Verduras con un 0,18%.

De acuerdo a los datos de la consultora, la inflación mensual promedió en las últimas cuatro semanas una aceleración que la ubico en 1,8%. En esta semana registró una suba de 0,3 puntos porcentuales, continuando con la tendencia de subas de la semana pasada.

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Las Verduras lideraron la suba semanal

Esta semana, cinco de los diez productos relevados mostraron subas, de los cuales, cuatro estuvieron por encima de la media: “Verduras” aumentó 2,3%; "Carnes" subió 1,1%; “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” incrementó 0,8%; “Productos de panificación, cereales y pastas” registró un alza de 0,7%; y por último, “Productos lácteos y huevos” con 0,3%.

Por otra parte, cuatro rubros registraron baja: “Azúcar, miel, dulces y cacao” que alcanzaron una merma del 1,6% en sus precios, seguido por “Aceites” con 1,5%; “comidas listas para llevar” con 0,9%; y por último “Condimentos y otros productos alimenticios” con 0,4%. El único rubro que registro una variación marginal esta semana fue el de las “Frutas”.

Según indicaron en el informe de la consultora LCG, “la mitad de la suba semanal se explico por Carnes. Verduras, bebidas y panificados explican el resto".

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Además, en un apartado del relevamiento se destacó que un 70% de la inflación promedio de las últimas 4 semanas se explica por bebidas. En el resto contribuyen verduras, carnes y lácteos”.

Relevamiento de precios minoristas de EcoGo

La consultora EcoGo presentó su último relevamiento de precios el 14 de septiembre, en donde detectaron que durante la segunda semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,6%.

Además, la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,2% para septiembre. Mientras que al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,6%), la inflación del rubro alimentos es de 2,1%. ​

Desde la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, señalaron que “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,0% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”.

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“Con la segunda semana del mes igualando el ritmo de la primera al registrar una suba del 0,6%, el rubro de Alimentos y bebidas ya acumula un incremento superior al 2%. Por su parte, la indumentaria vuelve a acelerar impulsada por el cambio de temporada y un efecto base tras haber partido de valores negativos”, remarcaron en el informe.

Por último, desde EcoGo mencionaron que a este panorama se le suma el sector de la salud, que vuelve a presionar al alza debido a los nuevos reajustes en los precios de los medicamentos, “combinados con las alzas en las cuotas de la medicina prepaga y obras sociales, las cuales continúan ajustando por encima del último dato oficial de inflación”.

GZ / lr