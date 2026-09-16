La inflación mayorista se aceleró en agosto y llegó al 2,1%

Los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto, acelerándose respecto del 0,8% registrado en julio, y acumularon una suba de 19,1% en los primeros ocho meses de 2026, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 29,8%.

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El dato mostró una variación mayor que la inflación minorista: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había avanzado 1,7% durante agosto. Según explicó el organismo estadístico, el resultado de agosto respondió a un aumento de 2,1% en los productos nacionales y de 2,9% en los productos importados.

Dentro de los productos nacionales, el mayor aporte positivo al IPIM provino de los productos de Petróleo crudo y gas que tuvieron una incidencia de 0,71 puntos porcentuales sobre el nivel general. Los precios de este segmento avanzaron 8% mensual.

También tuvieron una incidencia significativa los productos agropecuarios, con un aporte de 0,25 puntos porcentuales y una suba de precios del 2,2%; Alimentos y bebidas, con 0,17 puntos y un incremento de 1,4%; y los Vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,10 puntos y una variación de 1,6%.

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 2,3% en el mismo período, que se explica por la suba de 2,2% en los “Productos nacionales” y de 3,0% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 2,3% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 4,6% en los “Productos primarios” y de 1,3% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Qué rubros acumulan las mayores subas en el año

Pese a la desaceleración mensual, las diferencias entre los distintos sectores continúan siendo importantes. En los primeros ocho meses del año, el IPIM acumuló un incremento de 19,1%, pero algunos componentes crecieron muy por encima de ese promedio.

El petróleo crudo y gas, por ejemplo, acumuló una suba de 53,9% entre enero y agosto, mientras que la energía eléctrica registró un aumento de 48,4%. Los productos refinados del petróleo avanzaron 31,3%, los productos pesqueros 24,6% y las sustancias y productos químicos 22%.

En el otro extremo, los vehículos automotores, carrocerías y repuestos acumularon un incremento de apenas 5,8%; los equipos de radio y televisión, 7,1%; las máquinas y equipos, 6,4%; y los productos metálicos básicos, 7,2%. Los productos importados, por su parte, subieron 11,6% en lo que va del año.

En la comparación contra agosto de 2025, los productos nacionales aumentaron 29,8%, mientras que los importados tuvieron una variación de 21,3%.

Desde el CEPEC comentaron: "El IPIM muestra una inflación mayorista que no cede y que se concentra en energía y productos primarios. Esto anticipa que la presión sobre los precios finales va a continuar en los próximos meses, especialmente si el petróleo y los alimentos siguen subiendo. Para el gobierno, es una señal incómoda: la inflación de agosto en el IPIM duplica la de julio y se aleja de la desaceleración que se esperaba. El dato sugiere que el combate contra la inflación todavía no está ganado, y que los precios mayoristas siguen siendo un dolor de cabeza".

FN