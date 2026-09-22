Los salarios le ganaron a la inflación en julio, según el INDEC

Los salarios aumentaron 2,8% mensual en julio marcando una suba real de 0,7% con respecto a la inflación del mes (2,1%), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Así, los salarios volvieron a ganarle a la inflación en la medición mensual. El avance interanual se ubicó en 36,2%.

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El indicador de los salarios acumuló en los primeros siete meses del año una suba de 21,8%, mientras que la inflación se ubicó en 19,3%. Los salarios en el sector privado registrado avanzaron 2,3% mensual, mientras que a nivel interanual subieron un 29,7% quedando por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo. En el acumulado del año, los salarios del sector privado registrado quedaron por debajo de la inflación, aumentando 17% contra una inflación superior al 19%.

Por su parte, los sueldos del sector público marcaron una suba de 3% mensual y 31% interanual, también ganando contra el IPC en la comparación interanual. En cuanto a los salarios en el sector privado no registrado o "en negro", tanto la suba mensual de 3,9% con una suba interanual de 59,9% y un aumento acumulado en el año del 34,4%, muestran que también superanor de igual manera a la inflación.

Desde el CEPEC mencionaron: "Desde el punto de vista económico, la señal positiva es que la desaceleración de la inflación comienza a permitir que las paritarias recuperen terreno. En julio, el sector privado registrado aumentó 2,3%, mientras que los salarios públicos avanzaron 3,0%, ambos por encima de la inflación".

Pero aclararon: "Desde una perspectiva política, el dato muestra una situación todavía ambivalente: la recuperación del salario real comienza a aparecer en los datos mensuales, pero aún no alcanza para compensar completamente el deterioro acumulado. La continuidad de una inflación cercana al 2% mensual será clave para determinar si esta recuperación se consolida y comienza a trasladarse con mayor fuerza al consumo".

La inflación de julio fue de 2,1% según el INDEC

La inflación de julio se ubicó en 2,1%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Durante ese mes se interrumpió la racha de caída del nivel de inflación que se había registrado en abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio (1,9%).

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales, compensadas por la caída en expensas. Le siguieron Estacionales (4,5%) por el aumento en Verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento; y los precios Regulados (2,1%) por los incrementos en Transporte público, Gastos de prepagas y Electricidad, informó el INDEC.

Según el INDEC, la división con mayor incidencia en las regiones GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras, Productos lácteos, y Pan y cereales. En la región Cuyo, la división con mayor incidencia correspondió a Transporte, por aumentos en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.

FN / EM