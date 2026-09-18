La representación sindical y las cámaras del sector empleador ratificaron el acuerdo de actualización correspondiente al período junio 2026 - mayo 2027 para los trabajadores de maderas terciadas comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 335/75. El entendimiento fija los básicos y las sumas no remunerativas (S.N.R.) aplicables al mes de septiembre de 2026 para cada una de las posiciones operativas.

De cuánto es el salario de los gastronómicos en septiembre de 2026

Dentro de la escala liquidada por hora, los haberes se estructuran según la categoría profesional y el grado de especialización desempeñados en el establecimiento industrial. Para la categoría de Oficial Múltiple, el sueldo básico de septiembre se estableció en $7.651,99, al que se adicionan dos tramos de suma no remunerativa del 1,90% equivalentes a $145,39 cada uno, conformando un Valor Hora Total (V.H.T.) de $7.942,77.

En el puesto de Oficial Especializado, el básico registrado es de $6.906,54, sumado a dos adicionales no remunerativos de $131,22 cada uno, lo que totaliza un Valor Hora Total de $7.168,99. Por su parte, la posición de Oficial General liquida un básico de $6.487,47 junto con dos componentes no remunerativos de $123,26, derivando en un Valor Hora Total de $6.733,99.

La grilla de oficiales, medio oficial, ayudante, operario y adicionales

El desglose salarial de la paritaria abarca a la totalidad del personal operativo y de mantenimiento bajo la convención colectiva. El esquema de salarios básicos, componentes no remunerativos y Valor Hora Total para el mes de septiembre incluye los siguientes valores:

- Oficial Múltiple: Básico de $7.651,99, S.N.R. 1,90% de $145,39, S.N.R. 1,90% de $145,39 y V.H.T. de $7.942,77

- Oficial Especializado: Básico de $6.906,54, S.N.R. 1,90% de $131,22, S.N.R. 1,90% de $131,22 y V.H.T. de $7.168,99

De cuánto es el salario de los metalúrgicos en septiembre de 2026

- Oficial General: Básico de $6.487,47, S.N.R. 1,90% de $123,26, S.N.R. 1,90% de $123,26 y V.H.T. de $6.733,99

- Oficial Standard: Básico de $6.281,88, S.N.R. 1,90% de $119,36, S.N.R. 1,90% de $119,36 y V.H.T. de $6.520,59

- Medio Oficial: Básico de $5.793,20, S.N.R. 1,90% de $110,07, S.N.R. 1,90% de $110,07 y V.H.T. de $6.013,34

- Ayudante: Básico de $5.720,15, S.N.R. 1,90% de $108,68, S.N.R. 1,90% de $108,68 y V.H.T. de $5.937,51

- Operario Actividad Industrial: Básico de $5.620,12, S.N.R. 1,90% de $106,78, S.N.R. 1,90% de $106,78 y V.H.T. de $5.833,68

A las escalas horarias se suman los adicionales convencionales fijados por la normativa de la actividad. El plus por presentismo equivale al 20% de la liquidación del período, el cual se abonará por quincena a quienes registren asistencia perfecta según lo establecido en el Acta Acuerdo del 28 de noviembre de 1989. La antigüedad contempla un 1% por cada año de servicio, mientras que la cuota sindical corresponde al 3% del sueldo mensual percibido.

Escala salarial del Suterh para septiembre de 2026

Asimismo, la convención impone la entrega de dos juegos de ropa de trabajo al año (en abril y octubre) para el personal con más de dos meses de antigüedad, más un aporte del 1,5% obrero para el seguro colectivo de vida y sepelio.

GZ / lr