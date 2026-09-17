El costo de ser padres en Argentina: qué ingresos necesita una familia para afrontar crianza, alquiler, salud y servicios

Tener un hijo implica afrontar desde el primer año una canasta de crianza de $557.303 mensuales, que aumenta a $663.900 entre uno y tres años, según los últimos datos del INDEC. Para quienes planean ser padres por primera vez, esos valores conviven con alquileres que promedian los $700.000, servicios públicos que rondan los $300.000 para un hogar del AMBA sin subsidios y planes familiares de salud que superan los $400.000, en un momento de caída del empleo formal registrado.

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La canasta de crianza publicada por el INDEC permite ponerle un valor a los gastos vinculados con las primeras infancias. Para los menores de un año, el organismo calculó un costo de $557.303 por mes, mientras que entre uno y tres años la cifra asciende a $663.900. La medición continúa luego con $567.243 para los niños de cuatro a cinco años y $713.070 entre los seis y 12 años.

Tener un hijo implica afrontar desde el primer año una canasta de crianza de $557.303 mensuales, según el INDEC.

El cálculo no contempla únicamente los consumos del niño. La canasta está integrada por el costo mensual de los bienes y servicios necesarios para su desarrollo y por el costo del cuidado, que surge de valorizar el tiempo requerido para realizar esas tareas. En el caso de un bebé menor de un año, los bienes y servicios representan $181.852 y el cuidado otros $375.450; entre uno y tres años, los montos alcanzan $234.814 y $429.086, respectivamente.

El presidente Javier Milei apuntó en el último Council de las Américas contra un sector por la baja de la natalidad: “estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Argentina hoy no llega a una tasa de crecimiento de la población, de natalidad, que permita la reposición. Esa pasión por asesinar niños en los vientres de sus madres nos está costando caro en términos de crecimiento económico y ni les cuento del sistema previsional".

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Cuánto cuesta la crianza durante los primeros años de un hijo

Para determinar el costo de los bienes y servicios, el INDEC utiliza como referencia la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires. Allí están comprendidos los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos y también bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

Los datos sobre el costo de las primeras infancias aparecen, además, en momentos de baja natalidad. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la tasa global de fecundidad en Argentina descendió a 1,2 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1.

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Una encuesta nacional de intenciones reproductivas realizada por UNFPA en Argentina junto con Voices! encontró que el 57% de las personas de entre 18 y 45 años todavía no alcanzó la cantidad de hijos que desearía tener si no existieran limitaciones. Entre los casos en los que las personas tuvieron menos hijos de los deseados, las condiciones económicas y de cuidado explicaron el 62%. El relevamiento se realizó entre enero y febrero de 2026 mediante cuestionarios online autoadministrados a 1.515 personas de entre 18 y 70 años de todas las regiones del país.

“La caída de la natalidad no puede analizarse únicamente a partir de cuántos niños y niñas nacen. También debemos preguntarnos si las personas pueden decidir libremente si quieren tener hijos, cuántos y en qué momento. Los resultados muestran una distancia entre los proyectos reproductivos y las condiciones reales para concretarlos”, señaló Mariana Isasi, jefa de Oficina de UNFPA en Argentina.

Alquileres: cuánto cuesta una vivienda en GBA Norte y GBA Sur

Entre las referencias disponibles sobre vivienda, Zonaprop informó que el alquiler promedio de un departamento de dos ambientes en GBA Sur llegó a $634.987 mensuales en agosto, luego de aumentar 1,1% en el mes. En lo que va de 2026 acumuló un incremento del 13%, mientras que en los últimos 12 meses registró una caída del 11,8% en términos reales.

Dentro de GBA Sur también existen diferencias según la ubicación. Don Bosco presentó la oferta más cara del relevamiento, con un alquiler de $754.921 mensuales, mientras que Longchamps registró el menor valor, con $461.889. Canning se ubicó en $747.043 y Adrogué en $731.198.

En GBA Norte, el alquiler medio de un departamento de dos ambientes se ubicó en $819.219 mensuales durante agosto, un 0,9% más que en julio y un 13,9% por encima de diciembre. Vicente López registró un promedio de $1.026.896 mensuales y Olivos, de $985.771.

En la Zona Oeste del Gran Buenos Aires, el alquiler promedio de un departamento de dos ambientes y 50 metros cuadrados se ubicó en $643.016 mensuales en agosto, mientras que una unidad de tres ambientes y 70 metros cuadrados alcanzó los $841.302. El valor de los dos ambientes aumentó 1% durante el mes y acumuló una suba del 12,4% en lo que va de 2026, por debajo de la inflación del 21,5% del mismo período, lo que implicó una caída real del 9,1%.

Servicios y salud: otros valores del presupuesto familiar

En servicios públicos, el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) estimó que un hogar promedio del AMBA sin subsidios gastó $289.622 en agosto para cubrir energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público. El monto cayó 2,1% respecto de julio, aunque resultó 54% superior al registrado en agosto de 2025.

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La composición de esa canasta muestra una factura eléctrica de $61.308 mensuales para un usuario N1, $61.613 de gas y $123.726 destinados al transporte. El informe también ubicó la factura media de agua sin subsidios en $42.975 y calculó que el conjunto de los servicios públicos representa el 14,5% de un salario promedio en el AMBA.

En materia de salud, una cotización de Swiss Medical para el Plan S1 familiar muestra un precio mensual estimado de $415.908. La propuesta incluye emergencias médicas las 24 horas, descuento del 40% en farmacia, consultas médicas, estudios de diagnóstico y tratamiento, internación —incluida maternidad— y odontología general. Las consultas y estudios de diagnóstico y tratamiento, al igual que kinesiología, fonoaudiología y psicología, tienen copago.

Empleo y salarios: qué muestran los ingresos para afrontar los gastos

Los costos de las primeras infancias y del hogar se conocen mientras los últimos indicadores muestran una reducción del empleo formal. En junio de 2026 había 12,757 millones de personas con trabajo registrado en el país, un 0,9% menos que un año atrás y 15.000 menos que en mayo. En el sector privado, el empleo asalariado registrado cayó 1,9% interanual, equivalente a 121.000 trabajadores menos.

C-P Consultora indicó, por su parte, que el sector privado registrado acumuló en junio 13 meses consecutivos de destrucción de puestos de trabajo. En materia salarial, los salarios efectivos medidos por el SIPA retrocedieron 1,1% en julio y quedaron 6% por debajo de enero de 2025, mientras el Índice de Salarios del INDEC mostró un estancamiento durante mayo y junio.

En agosto, en cambio, el promedio de los salarios negociados en los convenios relevados por C-P aumentó 2,9%, frente a una inflación mensual del 1,7%, lo que representó una recuperación del poder adquisitivo del 1,2%. La consultora señaló que desde abril se registra una dinámica en la que los meses de caída son seguidos por recuperaciones y que la desaceleración de los precios aporta alivio, aunque no asegura una recuperación real sostenida.

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Los datos permiten ampliar la discusión sobre la baja natalidad más allá de una única explicación.

Mientras el presidente Javier Milei vinculó el descenso de los nacimientos con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, UNFPA caracteriza el fenómeno como multicausal y señala la existencia de obstáculos económicos, laborales, sanitarios y de cuidado para concretar los proyectos reproductivos.

Para dimensionar ese escenario, una familia que proyecta tener su primer hijo puede enfrentar un presupuesto mensual de alrededor de $1,43 millones solo tomando como referencia vivienda, servicios y cobertura médica.

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