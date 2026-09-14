Las consecuencias del cambio demográfico: “El sistema previsional no va a financiar tu retiro”

El cambio demográfico ya comienza a modificar las reglas de juego para las empresas y el sistema previsional argentino. La caída de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida plantean nuevos desafíos para el mercado laboral, las finanzas y la jubilación. En este contexto, este medio se comunicó con Andrea Falcone, directora ejecutiva y cofundadora de Shift.

Andrea Falcone señaló que algunas industrias ya están sintiendo los efectos de la transformación demográfica. “La natalidad cayó en Argentina un 25% en los últimos 5 años nada más y esto cambia todas las reglas del juego”, afirmó.

La transformación demográfica impactará en el mercado laboral

Asimismo, explicó que el impacto se extenderá progresivamente a otros sectores y al mercado laboral: “En los próximos años va a impactar en toda la industria porque básicamente va a impactar en la empleabilidad”.

Uno de los principales desafíos será la disponibilidad futura de trabajadores jóvenes. “Vamos a tener la mitad de los jóvenes disponibles para empezar a trabajar y la inteligencia artificial no va a solucionar la automatización de todo como se pensaba hasta ahora”, advirtió Falcone.

A su vez, planteó que el cambio tiene dos dimensiones simultáneas: menos nacimientos y mayor longevidad: “El cambio demográfico son las dos puntas, por un lado, cae la natalidad pero por el otro lado sumamos más años de vida”.

El sistema previsional sufrirá cambios ante la transformación demográfica

La transformación demográfica también obliga a repensar el sistema previsional. La especialista explicó que la estructura actual fue diseñada para una realidad poblacional diferente. “Hasta ahora tenías sistemas previsionales pensados con otra demografía cuando nacían cinco niños por madre, hoy en Argentina nacen 1,2 así que esto te cambia todas las reglas”, explicó.

El problema, según desarrolló, es que habrá menos personas aportando para sostener durante más tiempo a una población que vivirá más años. Por eso, mencionó la necesidad de modificar la forma en que las personas piensan su futuro financiero: “El sistema previsional no va a financiar tu retiro, vas a tener que trabajar por más tiempo y vas a tener que aprender a ahorrar e invertir”. En ese sentido, remarcó: “Lo que no vamos a poder hacer es improvisar más”.