Cómo impactó la suba del petróleo a los biocombustibles

El analista del mercado de granos, Germán Iturriza, pasó por Canal E y se refirió a que los mercados internacionales de granos atraviesan un escenario marcado por los altos precios del petróleo, una importante cosecha estadounidense y una demanda que se mantiene firme.

Germán Iturriza explicó que el petróleo volvió a modificar las perspectivas para los commodities agrícolas. “En este momento el petróleo está tocando la puerta a los 110 dólares”, afirmó.

Se estima una fuerte producción de soja para Estados Unidos

En el caso de la soja, destacó la producción proyectada de Estados Unidos y la fortaleza de la demanda: “La producción estimada en Estados Unidos subió levemente, 123, 124 millones de toneladas”.

A pesar de la cosecha norteamericana, Iturriza consideró que los precios continúan firmes. “Así que por más que tengamos la cosecha en Estados Unidos, ahora, en los próximos 35, 40 días, los precios siguen muy firmes de soja, a pesar de tener este campañón norteamericano en camino”, planteó.

Sobre el maíz, explicó que el USDA redujo levemente su estimación de rindes y producción, aunque Estados Unidos igualmente tendría una campaña excepcional: “Contra la historia, es la segunda mejor campaña de la historia de maíz de Estados Unidos”.

La industria de biocombustible empieza a sentir la suba del petróleo

El analista remarcó además el impacto del petróleo sobre los costos y la industria de biocombustibles. “Lo que se está poniendo en jaque son los costos de producción, desde el punto de vista de los costos, también toda la cadena de biocombustibles y biodiesel y etanol”, expresó.

En el mercado local, destacó los valores que alcanzó el maíz a término y consideró que deberían incentivar la siembra. “Vos estás hablando que toda la tira del maíz está trabajando con un dos adelante”, sostuvo, en referencia a los precios de las distintas posiciones. Y agregó: “Lo cual debería incentivar a que el productor vaya por todo a sembrar maíz”.