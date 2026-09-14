La suspensión de Brasil abre una oportunidad para que Argentina recupere exportaciones avícolas a Europa

El director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi, analizó que la suspensión de las exportaciones de productos avícolas de Brasil hacia la Unión Europea abrió una oportunidad para la industria avícola argentina, que busca recuperar parte del volumen perdido durante los últimos años.

La medida europea comenzó a regir el 3 de septiembre y afecta, entre otros productos, a las carnes de origen animal procedentes de Brasil. “El tema que le pasa a Brasil es un tema que se le viene planteando desde el mes de mayo”, explicó Carlos Sinesi, quien señaló que Brasil recibió un plazo para solucionar los inconvenientes sanitarios.

Argentina tiene disponible el mercado europeo

Para Argentina, el escenario llega poco después de la reapertura del mercado europeo. “En lo que se refiere a Argentina, el 17 de agosto nos reabrieron el mercado de la Unión Europea y, en este caso, podemos empezar a aprovechar parte de lo que quedó de la cuota del acuerdo Unión Europea-Mercosur que tiene un arancel del 0%”, planteó.

Sinesi detalló que Argentina exportó 9.500 toneladas a la Unión Europea en 2024 y 11.500 toneladas en 2025, mientras que en 2026 el volumen se redujo fuertemente por el brote de influenza aviar: “Este año apenas 500 toneladas por el brote de influenza del viernes de febrero”.

Asimismo, aclaró que la oportunidad no implica que Argentina pueda ocupar todo el espacio que deja Brasil. “Lo que acá tenemos que tener en cuenta es lo que está dentro de lo que es el acuerdo Unión Europea- Mercosur”, resaltó.

Cómo se busca cubrir la demanda del 2026

Según explicó el ejecutivo, para 2026 la cuota contempla 20.000 toneladas, divididas entre productos con y sin hueso: “En principio es aprovechar lo que quede de ese tonelaje y después tratar de cubrir una parte”.

La diferencia de escala es significativa. “Brasil exporta 250.000, 260.000 toneladas dependiendo del año. Ellos ya han exportado un volumen importante a lo largo de estos nueve meses, no podemos reemplazarlos”, expresó.