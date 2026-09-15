La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Federación Empresaria Hotelero Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) ratificaron el acuerdo salarial correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 389/04 para el período comprendido entre junio de 2026 y mayo de 2027. El entendimiento paritario fijó las pautas de liquidación aplicables desde julio hasta septiembre de 2026, estableciendo el pago de haberes básicos junto con una gratificación extraordinaria no remunerativa abonada en tres cuotas mensuales consecutivas.

Escala salarial del Suterh para septiembre de 2026

Para el mes de septiembre, los trabajadores del sector perciben la tercera cuota de la suma no remunerativa, la cual varía según la categoría profesional y la zona del establecimiento empleador. Este adicional se liquida de forma conjunta con el haber mensual bajo la denominación "Acuerdo 2026 Tercera Cuota-Suma no remunerativa". Asimismo, las entidades paritarias acordaron establecer una base de cálculo con un incremento del 8,03% sobre los básicos de septiembre, la cual se tomará como referencia directa para definir la pauta salarial a partir de octubre de 2026.

La escala salarial categoría por categoría para el mes de septiembre

El esquema salarial de septiembre para el personal del Convenio Colectivo de Trabajo 389/04 contempla los siguientes salarios básicos y montos no remunerativos según el nivel del establecimiento:

Categoría D

- Categoría 1: Básicos de $990.555 y suma no remunerativa de $68.000

- Categoría 2: Básicos de $1.047.930 y suma no remunerativa de $72.000

- Categoría 3: Básicos de $1.099.139 y suma no remunerativa de $75.000

- Categoría 4: Básicos de $1.157.884 y suma no remunerativa de $79.000

- Categoría 5: Básicos de $1.210.980 y suma no remunerativa de $83.000

- Categoría 6: Básicos de $1.292.026 y suma no remunerativa de $88.000

De cuánto es el salario de los metalúrgicos en septiembre de 2026

Categoría C

- Categoría 1: Básicos de $1.013.346 y suma no remunerativa de $69.000

- Categoría 2: Básicos de $1.080.354 y suma no remunerativa de $74.000

- Categoría 3: Básicos de $1.148.481 y suma no remunerativa de $79.000

- Categoría 4: Básicos de $1.195.083 y suma no remunerativa de $82.000

- Categoría 5: Básicos de $1.243.418 y suma no remunerativa de $85.000

- Categoría 6: Básicos de $1.337.186 y suma no remunerativa de $91.000

Categoría B

- Categoría 1: Básicos de $1.038.120 y suma no remunerativa de $71.000

- Categoría 2: Básicos de $1.102.324 y suma no remunerativa de $75.000

- Categoría 3: Básicos de $1.180.295 y suma no remunerativa de $81.000

- Categoría 4: Básicos de $1.217.642 y suma no remunerativa de $83.000

- Categoría 5: Básicos de $1.271.299 y suma no remunerativa de $87.000

- Categoría 6: Básicos de $1.384.689 y suma no remunerativa de $95.000

- Categoría 7: Básicos de $1.538.297 y suma no remunerativa de $105.000

El Salario Mínimo subió a $383.800 en septiembre, pero cubre menos del 24% de la canasta básica de una familia

Categoría A

- Categoría 1: Básicos de $1.074.307 y suma no remunerativa de $74.000

- Categoría 2: Básicos de $1.141.004 y suma no remunerativa de $78.000

- Categoría 3: Básicos de $1.220.868 y suma no remunerativa de $83.000

- Categoría 4: Básicos de $1.284.118 y suma no remunerativa de $88.000

- Categoría 5: Básicos de $1.356.517 y suma no remunerativa de $93.000

- Categoría 6: Básicos de $1.429.981 y suma no remunerativa de $98.000

- Categoría 7: Básicos de $1.840.959 y suma no remunerativa de $126.000

Categoría Especial (ESP)

- Categoría 1: Básicos de $1.206.779 y suma no remunerativa de $83.000

- Categoría 2: Básicos de $1.281.272 y suma no remunerativa de $88.000

- Categoría 3: Básicos de $1.342.334 y suma no remunerativa de $92.000

- Categoría 4: Básicos de $1.424.619 y suma no remunerativa de $97.000

- Categoría 5: Básicos de $1.483.366 y suma no remunerativa de $101.000

- Categoría 6: Básicos de $1.524.806 y suma no remunerativa de $104.000

- Categoría 7: Básicos de $1.970.475 y suma no remunerativa de $134.000

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Adicionalmente, el entendimiento suscripto por las partes fijó una Contribución Especial Empresarial de Asistencia Social de $50.000 por cada trabajador comprendido en la nómina, estructurada en un pago inicial de $30.000 abonado el 10 de agosto de 2026 y una cuota final de $20.000 que se hace efectiva el 10 de septiembre de 2026.

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