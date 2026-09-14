La Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) y las cámaras empresarias del sector (ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR y CAMIMA) sellaron el acuerdo paritario correspondiente al período abril 2026-marzo 2027 para la actividad regulada por el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 260/75. Las partes pactaron el esquema de remuneraciones y fijaron las sumas no remunerativas que percibirán los trabajadores metalúrgicos de todo el país.

El Salario Mínimo subió a $383.800 en septiembre, pero cubre menos del 24% acde la canasta básica de una familia

Para el mes de septiembre de 2026, la paritaria ratifica la vigencia del valor hora de la categoría ingresante de la Rama 17 establecido a partir de agosto en $4.485,97, monto sobre el cual se aplican los ajustes proporcionales en las demás categorías del escalafón. Este valor de referencia se mantendrá invariable durante el noveno mes del año, previo al tramo de actualización previsto para el mes de octubre.

A su vez, el entendimiento suscripto por las entidades fabriles y la representación sindical dispone la liquidación de una gratificación extraordinaria no remunerativa de $40.000 correspondiente a septiembre. Este importe se abona de manera uniforme para todas las ramas y categorías del CCT Nº 260/75 junto con los haberes mensuales del período.

El Ingreso Mínimo Global de Referencia y las cuotas no remunerativas

Junto con la gratificación mensual, durante septiembre los trabajadores perciben la segunda cuota de $70.000 correspondiente a la compensación extraordinaria no remunerativa del período abril-julio de 2026. Esta suma abarca un total de $210.000 abonados en tres tramos iguales entre agosto, septiembre y octubre.

En materia de ingresos mínimos, el acta paritaria determinó los nuevos valores del Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) para todo el personal que cumpla la jornada legal completa de trabajo. El esquema fija el piso garantizado en los siguientes valores mensuales según la evolución del cronograma acordado:

- Ingreso Mínimo Global de Referencia desde el 1º de abril de 2026: $1.036.390

- Ingreso Mínimo Global de Referencia desde el 1º de agosto de 2026: $1.117.862

- Ingreso Mínimo Global de Referencia desde el 1º de septiembre de 2026: $1.131.201

- Ingreso Mínimo Global de Referencia desde el 1º de octubre de 2026: $1.160.976

Escala salarial del Suterh para septiembre de 2026

- Ingreso Mínimo Global de Referencia desde el 1º de noviembre de 2026: $1.187.653

- Ingreso Mínimo Global de Referencia desde el 1º de diciembre de 2026: $1.219.153

- Ingreso Mínimo Global de Referencia desde el 1º de enero de 2027: $1.242.469

- Ingreso Mínimo Global de Referencia desde el 1º de marzo de 2027: $1.264.080

El acuerdo contempla que las sumas no remunerativas pactadas formen parte de la base de cálculo para la liquidación del sueldo anual complementario y mantengan aportes a la obra social y a la entidad sindical. Asimismo, las partes acordaron constituir una comisión técnica para evaluar herramientas que reemplacen la figura del IMGR antes del 31 de diciembre.

GZ / lr