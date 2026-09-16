Las autoridades nacionales y las representaciones del sector sanitario acordaron la actualización de las remuneraciones aplicables entre septiembre y diciembre de 2026 para el personal profesional de los Establecimientos Hospitalarios e Institutos y Organismos de Fiscalización y de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud, en el marco de la Paritaria Nacional 2026-2027 del Decreto Nº 1133/09. La vigencia de las planillas de haberes queda condicionada a la publicación formal del decreto homologatorio en el Boletín Oficial.

De cuánto es el salario de los gastronómicos en septiembre de 2026

Dentro de la estructura salarial para la Carrera Profesional del Equipo de Salud, la categoría de Profesional Asistente (AS) contempla un sueldo inicial de $1.266.386,44. El desarrollo de esta posición establece asignaciones de $1.314.159,33 para el Grado 1, $1.363.551,64 para el Grado 2, $1.416.182,79 para el Grado 3, $1.471.243,07 para el Grado 4, $1.529.542,19 para el Grado 5, $1.613.752,03 para el Grado 6, $1.705.249,26 para el Grado 7, $1.801.604,75 para el Grado 8, $1.906.867,05 para el Grado 9 y $2.017.797,32 para el Grado 10.

En el escalafón de Profesional Adjunto (AD), los haberes básicos parten de $1.586.221,89 en el nivel inicial. A su vez, los valores asignados según el grado de revista corresponden a $1.648.569,56 para el Grado 3, $1.714.156,07 para el Grado 4, $1.782.981,42 para el Grado 5, $1.855.045,61 para el Grado 6, $1.961.117,62 para el Grado 7, $2.075.286,73 para el Grado 8, $2.196.743,23 para el Grado 9 y $2.327.106,54 para el Grado 10.

Para el segmento de Profesional Principal (PR), la remuneración fija un piso inicial de $2.165.164,54. El trayecto de este rango se compone de $2.255.042,35 en el Grado 6, $2.348.968,71 en el Grado 7, $2.486.619,41 en el Grado 8, $2.632.367,21 en el Grado 9 y $2.792.689,79 en el Grado 10.

Por su parte, la categoría de Profesional Superior (SU) liquida $3.162.727,26 en el nivel inicial, $3.345.721,72 en el Grado 9 y alcanza los $3.541.671,54 en el Grado 10.

Escala salarial del Suterh para septiembre de 2026

Los adicionales por función jerárquica y suplementos de investigación

Las escalas aprobadas para el noveno mes del año incorporan los importes correspondientes a los suplementos por responsabilidad directiva, jefaturas y tareas de investigación científica. El esquema de compensaciones específicas no incluye la suma fija remuneratoria y no bonificable de $80.000 proyectada de manera extraordinaria para el mes de diciembre.

El desglose de suplementos para el personal asistencial y técnico se estructura según los siguientes niveles y montos:

- Suplemento por Función Directiva Nivel I: $1.821.037,79

- Suplemento por Función Directiva Nivel II: $1.716.585,20

- Suplemento por Función Directiva Nivel III: $1.502.821,76

- Suplemento por Función Directiva Nivel IV: $1.269.625,28

- Suplemento por Función Directiva Nivel V: $1.135.213,42

- Suplemento por Función de Jefatura Nivel I: $462.344,41

- Suplemento por Función de Jefatura Nivel II: $347.365,59

- Suplemento por Función de Jefatura Nivel III: $277.730,53

- Suplemento por Investigación Profesional Superior (SU): $948.818,18

El Salario Mínimo subió a $383.800 en septiembre, pero cubre menos del 24% de la canasta básica de una familia

- Suplemento por Investigación Profesional Principal (PR): $649.549,36

- Suplemento por Investigación Profesional Adjunto (AD): $475.866,57

- Suplemento por Investigación Profesional Asistente (AS): $379.915,93

- Valor de la Unidad Remunerativa (U.R.): $809,71

GZ