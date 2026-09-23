miércoles 23 de septiembre de 2026
ECONOMIA
Estados Unidos

Javier Milei diserta ante empresarios e inversores en Nueva York

El presidente argentino es el principal orador del evento “Democratic Values, Economic Freedom & Strategic Security”, Fundación Federalismo y Libertad (FyL) y el International Republican Institute (IRI), con Citi como anfitrión.

El Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, es el principal orador de un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad (FyL) y el International Republican Institute (IRI), con Citi como anfitrión, en la ciudad de Nueva York.

La actividad reúne a intelectuales, académicos, empresarios, inversores, líderes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de think tanks e instituciones de Estados Unidos y América Latina para analizar de qué manera la libertad económica y las instituciones democráticas sólidas pueden contribuir a promover la prosperidad y la seguridad, enfrentar la influencia de regímenes autoritarios y fortalecer al hemisferio occidental, según los organizadores.

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