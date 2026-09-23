Xi llegaría a la cumbre con Trump sin una delegación de ejecutivos chinos

La esperada cumbre entre el presidente Donald Trump y su par chino, Xi Jinping, reunirá a un nutrido grupo de líderes empresariales de Estados Unidos, pero no habrá una delegación comparable de ejecutivos chinos, lo que plantea interrogantes sobre las perspectivas de que las dos mayores economías del mundo alcancen nuevos acuerdos comerciales esta semana.

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No se espera que el presidente chino lleve a Estados Unidos a ningún director ejecutivo como parte de una delegación empresarial, según un alto funcionario de la administración estadounidense, que pidió el anonimato para hablar de detalles que aún no son públicos.

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Trump se prepara para recibir a Xi en Washington, con conversaciones previstas para el jueves y una fastuosa cena de Estado, a la que se espera que asistan destacados ejecutivos tecnológicos. Trump dijo a periodistas la semana pasada que esperaba alcanzar “muchos acuerdos” durante la cumbre.

Por parte de Estados Unidos, entre los ejecutivos tecnológicos que se espera que asistan a la cena figuran Mark Zuckerberg, de Meta Platforms Inc.; Jensen Huang, de Nvidia Corp.; Sam Altman, de OpenAI; Satya Nadella, de Microsoft Corp.; Jeff Bezos, de Amazon.com Inc.; Tim Cook, de Apple Inc.; Elon Musk, de Tesla Inc.; Sundar Pichai, de Alphabet Inc.; y Michael Dell, de Dell Technologies Inc. También se prevé la asistencia de Jane Fraser, de Citigroup Inc.; Jamie Dimon, de JPMorgan Chase & Co.; y Michael Miebach, director ejecutivo de Mastercard Inc.

Otros participantes en la cumbre incluyen a funcionarios de Trump que están al frente de su agenda económica y comercial, entre ellos el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Energía, Chris Wright; y el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, entre otros, según una persona familiarizada con el asunto.

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Aunque los planes y los asistentes están sujetos a cambios, el desequilibrio en la lista de ejecutivos del lado estadounidense refleja una posible diferencia en las expectativas entre ambos países. Trump ha expresado reiteradamente su expectativa ante la cumbre, calificando la visita de Xi como un “gran honor” y destacando su relación con el líder chino.

La reunión se produce en un momento políticamente difícil para Trump, cuyo partido enfrenta elecciones de mitad de mandato en noviembre que podrían significar la pérdida de una o ambas cámaras del Congreso y obstaculizar la agenda del presidente durante los próximos dos años. Xi se acerca a un esperado cuarto mandato en medio de una desaceleración económica.

The Wall Street Journal informó previamente que era poco probable que Xi llevara consigo a Washington a un grupo de ejecutivos.

Durante una visita de Estado a Estados Unidos en 2015, Xi llevó una numerosa delegación empresarial, que incluía a Jack Ma, de Alibaba Group Holding Ltd.; Pony Ma, de Tencent Holdings Ltd.; y ejecutivos de empresas estatales chinas.

En vísperas de la cumbre, han aumentado las tensiones entre Washington y Pekín por la inteligencia artificial, las exportaciones de minerales críticos y Taiwán, entre otros asuntos. Previamente esta semana, Greer indicó a Bloomberg Television que Estados Unidos y China seguían divididos sobre los términos de una extensión de la tregua comercial.

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Parte de las consideraciones sobre el tamaño de la delegación podría estar relacionada con el espacio. Trump, que durante meses se ha quejado del espacio limitado en la Casa Blanca para celebrar grandes eventos, ha defendido los planes para construir un enorme salón de baile en el recinto argumentando que es necesario para albergar reuniones como la cena de Estado con Xi.

GZ